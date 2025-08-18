外國人參訪難度高！京都楓紅聖地「琉璃光院」改預約規則 得寄明信片

位於日本京都八瀨山麓的瑠璃光院，向來以「夢幻賞楓聖地」聞名，每到秋天紅葉如火，映照在鏡面桌上，整個房間彷彿渲染成一幅栩栩如生的畫。今年秋天，院方首度調整參拜規則，改以寄送明信片抽籤的方式決定誰能入內，使這趟紅葉之約更添一分難度與神祕。

新制規則與預約方式

2025年「秋季特別拜觀」自10月1日至12月14日舉行，其中11月8日至12月7日為楓紅時期，必須透過抽籤才能獲得入場資格。申請參觀者須事先郵寄可回信的明信片，寫上姓名、希望參觀的日期和時段，中籤者會收到回信的明信片通知函，持憑證到場即可購票入內。票價維持不變：成人2,000日圓（約新台幣408元），中學生以上憑學生證1,000日圓，小學生與學齡前兒童則免費。

每張明信片最多可登記四人，若超過四人須另填一張明信片，且每張僅能選擇一天，不得重複。錄取結果將於9月25日左右寄出，公告中表明寺方不接受任何形式的中籤與否或變更日期等相關詢問。中籤者需在指定日期攜帶通知前往，方能完成入場。相關填寫方式及詳細資訊，官網上都有範例可以參考。

以往預約楓葉季前往，遊客只要提早上網填寫表單，名額未滿即可成功登記，如今卻得憑運氣抽籤。有網友表示，或許這樣的預約方式可以降低觀光旺季的參觀人數、提高參觀品質，但相反的也為遠方有心前往的旅客提高了參觀的門檻。