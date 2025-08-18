快訊

外國人參訪難度高！京都楓紅聖地「琉璃光院」改預約規則 得寄明信片

聯合新聞網／ 綜合報導
京都著名楓紅聖地琉璃光院更改楓葉季預約規則。 圖擷自京都琉璃光院官網
京都著名楓紅聖地琉璃光院更改楓葉季預約規則。 圖擷自京都琉璃光院官網

位於日本京都八瀨山麓的瑠璃光院，向來以「夢幻賞楓聖地」聞名，每到秋天紅葉如火，映照在鏡面桌上，整個房間彷彿渲染成一幅栩栩如生的畫。今年秋天，院方首度調整參拜規則，改以寄送明信片抽籤的方式決定誰能入內，使這趟紅葉之約更添一分難度與神祕。

新制規則與預約方式

2025年「秋季特別拜觀」自10月1日至12月14日舉行，其中11月8日至12月7日為楓紅時期，必須透過抽籤才能獲得入場資格。申請參觀者須事先郵寄可回信的明信片，寫上姓名、希望參觀的日期和時段，中籤者會收到回信的明信片通知函，持憑證到場即可購票入內。票價維持不變：成人2,000日圓（約新台幣408元），中學生以上憑學生證1,000日圓，小學生與學齡前兒童則免費。

每張明信片最多可登記四人，若超過四人須另填一張明信片，且每張僅能選擇一天，不得重複。錄取結果將於9月25日左右寄出，公告中表明寺方不接受任何形式的中籤與否或變更日期等相關詢問。中籤者需在指定日期攜帶通知前往，方能完成入場。相關填寫方式及詳細資訊，官網上都有範例可以參考。

以往預約楓葉季前往，遊客只要提早上網填寫表單，名額未滿即可成功登記，如今卻得憑運氣抽籤。有網友表示，或許這樣的預約方式可以降低觀光旺季的參觀人數、提高參觀品質，但相反的也為遠方有心前往的旅客提高了參觀的門檻。

琉璃光院官網公布最新預約方式。 圖擷自京都琉璃光院官網
琉璃光院官網公布最新預約方式。 圖擷自京都琉璃光院官網

賞楓 京都

相關新聞

對抗威權！印尼「航海王旗幟運動」用海盜旗反政府

8月17日是印尼獨立日，每年都會舉行盛大慶祝活動，紀念1945年8月17日宣布獨立的歷史時刻。然而今年獨立日前，全國卻出現大量來自日本動漫畫《航海王》的標誌。

永恆之牆地標 獲逾十萬份祈禱回應

永恆之牆紀念碑正收集世界各地寄來的祈禱見證！英國「永恆的禱告應允牆」地標數年來向全世界募集禱告蒙應允的見證，如今這條51.5公尺高的白色莫比烏斯帶，已收到逾十萬份祈禱回應。





男性請育嬰假創紀錄！日本企業為「育兒員工」紓壓 開爸爸料理課

根據日媒「FNN」報導，日本近年來鼓勵男性多參與育兒與家務，厚生勞動省統計顯示，2024年度男性休育嬰假的比例為40.5％，創下歷年來最高的紀錄。但在眾多家務項目中，最讓爸爸們頭痛的往往是「做菜」。因此，人力派遣公司 PERSOL Holdings 特別舉辦「育兒爸爸料理教室」活動，邀請正在休育嬰假的男性員工挑戰下廚，藉此幫助他們減輕心理壓力，也能讓育兒經驗更完整。

看日本有錢人怎麼利用日常三餐 培養孩子持續幸福感

從「三餐的選擇」來學習有錢人的人生哲學。長年在上流社會擔任管家的新井直之說，日常有外食機會，富有家庭會刻意帶孩子去速食店或家庭餐廳，乍看之下與他們的財力不符，其實背後有極明確的想法，普通人也能實踐。

「TAIWAN PLUS」4天吸10萬人次 成世博外最夯「台灣館」

「TAIWAN PLUS 2025 台日新風」活動歷時4天，總計突破10萬人次參與，與同樣登陸日本大阪的「WeTAIWA...

