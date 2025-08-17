「TAIWAN PLUS」4天吸10萬人次 成世博外最夯「台灣館」

「TAIWAN PLUS 2025 台日新風」活動歷時4天，總計突破10萬人次參與，與同樣登陸日本大阪的「WeTAIWAN」活動產生加乘效應，成果豐碩，並被譽為「世博外的台灣館」。

文化部政務次長王時思表示，作為台灣人，當然不能放棄使用自己的名字，「這裡就是可以說出名字的台灣館」。

由文化總會主辦的「TAIWAN PLUS 2025 台日新風」今天進入最後一天，週末兩天吸引逾7萬人次造訪。即使氣溫高達攝氏35度，大阪中之島公園現場依然人潮洶湧，熱度不減。

今年各攤位皆交出亮眼成績，台灣啤酒熱銷超過2000罐、五燈獎魯肉飯賣出近200公斤白飯、柯亞果醬帶來近80公斤的果醬銷售一空，台灣甜商店單日營業額則近80萬日圓。雞排攤位更是從開店起，排隊人數就不曾少於10人，愈夜人潮愈多，足見日本民眾對台灣美食的狂熱。

文總秘書長李厚慶表示，雖然這週遇到攝氏35度的高溫，但日本朋友愛台灣的心比太陽更炙熱，令他感受到台日友情的溫暖。

現場也確實來了不少台灣的好朋友，曾率領京都橘高校吹奏樂部「橘色惡魔」到台灣引起旋風的京都橘學園顧問暨京都橘大學名譽教授梅本裕，特別從滋賀縣來參觀TAIWAN PLUS。他對李厚慶透露，打算10月中帶太太到台灣觀光一週。李厚慶允諾，到時候將以台灣美食款待。

現場販售融合台灣特色的文創商品，吸引許多愛台灣的日本民眾。很多人的裝扮都有台灣元素，像是配戴台灣宮廟出品的帽子、掛飾，還有人身穿寫著注音符號的T恤，充滿濃濃台灣味。

其中，「1982小時候」攤位帶來一系列名為「美食怪獸」的創作，品牌創辦人大D接受中央社訪問表示，靈感來自於外國人對台灣食物的「恐懼」與「怪獸」的意象結合，例如「豬血糕怪獸」就融合了香菜與花生粉元素。他指出，很多日本朋友看到這系列作品後都很感興趣，會說「啊！這個東西我去台灣的時候吃過」，因此產生共鳴，而買回去作為收藏、作為紀念。

文化部次長王時思下午親自前往TAIWAN PLUS市集參觀。這次TAIWAN PLUS與「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」結合，連續兩個週末在大阪中之島掀起台灣旋風。

她表示，市集中許多商家很快就銷售一空，但最令人開心、也最關鍵的是，能有機會讓日本朋友從比較深入的文化面向，而且是從多種不同角度來認識台灣。不論是視覺藝術、科技、文化、電影、文學、日常生活，甚至是料理，都建構出一個相對完整的「台灣」形象。

她表示，這才是台灣真正想要傳達的訊息，希望能用真實的樣貌與這個世界交流，讓大家認識真正的台灣。

這次大阪世博，台灣只能以企業名義「TECHWORLD館」參展，無法直接使用「台灣」之名。但TAIWAN PLUS與We TAIWAN活動場域，被視為世博外的台灣館，盡情使用「台灣」。

對此，王時思表示，「活動名稱就叫WeTAIWAN，當然是台灣」。「正式外交有正式的規則，但作為一個台灣人，我們當然不能放棄使用自己的名字。雖然在官方會場中，我們尊重規定使用其他名稱，但我們仍然希望有一個地方能夠使用真正的名字，所以這裡也是台灣館，而且是可以說出台灣名字的台灣館」。