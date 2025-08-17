巴基斯坦暴洪釀344人喪命 西北部逾150人失聯…降雨持續使救援困難

中央社／ 白夏瓦17日綜合外電報導
巴基斯坦遭遇突發性洪患造成全國至少344人喪命後，國內西北部開柏普赫圖赫瓦省災難管理當局今天表示，當地有超過150人失聯。8月17日，巴基斯坦開柏普赫圖赫瓦省，人們在洪水過後查看受損區域。歐新社
巴基斯坦遭遇突發性洪患造成全國至少344人喪命後，國內西北部開柏普赫圖赫瓦省災難管理當局今天表示，當地有超過150人失聯。8月17日，巴基斯坦開柏普赫圖赫瓦省，人們在洪水過後查看受損區域。歐新社

巴基斯坦遭遇突發性洪患造成全國至少344人喪命後，國內西北部開柏普赫圖赫瓦省災難管理當局今天表示，當地有超過150人失聯。

法新社報導，數以千計救難人員正冒雨在及膝的泥濘中跋涉，並拚命將巨石底下的房舍殘骸挖掘出來，尋找可能的倖存者。

開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）的省級災難管理局首長卡達克（Asfandyar Khattak）告訴法新社：「布納縣（Buner）至少有150人仍下落不明。他們可能受困於自家住宅殘骸底下，或是被洪水沖走了。」

他還說道：「另外，香拉縣（Shangla）也有數十人被通報失蹤。」

卡達克指出，降雨持續不斷，使得救援行動極為困難，「布納縣沒有電力和手機訊號，因為輸電線路和行動通信基地塔在突發性洪水中毀損」。

一位省級救援單位發言人告訴法新社，災情最嚴重的布納縣至少208人死亡，且有「10至12座村莊」遭到土石局部掩埋。

卡達 巴基斯坦

延伸閱讀

颶風艾倫升至5級逼近加勒比海 恐引發暴洪土石流

好想拿諾貝爾和平獎？希拉蕊喊達成1條件「願全力支持」 川普反應曝光

埃及、卡達與美國居中斡旋 盼促成加薩停火協議

巴基斯坦北部暴洪後土石流 志工搶修排水道7死

相關新聞

「TAIWAN PLUS」4天吸10萬人次 成世博外最夯「台灣館」

「TAIWAN PLUS 2025 台日新風」活動歷時4天，總計突破10萬人次參與，與同樣登陸日本大阪的「WeTAIWA...

巴基斯坦暴洪釀344人喪命 西北部逾150人失聯…降雨持續使救援困難

巴基斯坦遭遇突發性洪患造成全國至少344人喪命後，國內西北部開柏普赫圖赫瓦省災難管理當局今天表示，當地有超過150人失聯

颶風艾倫風速減弱！美國國家颶風中心：威力從5級降為4級

美國國家颶風中心（NHC）今晚發布的更新指出，2025年大西洋颶風季第1個颶風艾倫（Hurricane Erin）風速略...

降雨不是太少就是太多！阿富汗從乾旱到洪澇 極端氣候迫使居民流離失所

阿富汗40多年不斷的戰亂迫使人民流離失所，但目前的和平並未帶來緩解，在氣候變遷衝擊下，民眾不得不再度背井離鄉，生計難以為...

西班牙熱浪助長野火蔓延 軍隊出動協助救災…總理發文：政府正竭盡所能

隨著西班牙的熱浪警報進入第3週，消防員持續在西部和西北部地區與野火奮戰，軍方也派遣部隊至各地，協助控制火勢

沒空去健身房？美研究揭「最划算長壽運動」 每天15分鐘減少20%早死風險

平常沒時間上健身房？別擔心！美國一項最新研究發現，每天只要抽出15分鐘快走，可降低近20%早死風險，效果幾乎相當於每周從...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。