巴基斯坦暴洪釀344人喪命 西北部逾150人失聯…降雨持續使救援困難

巴基斯坦遭遇突發性洪患造成全國至少344人喪命後，國內西北部開柏普赫圖赫瓦省災難管理當局今天表示，當地有超過150人失聯。

法新社報導，數以千計救難人員正冒雨在及膝的泥濘中跋涉，並拚命將巨石底下的房舍殘骸挖掘出來，尋找可能的倖存者。

開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）的省級災難管理局首長卡達克（Asfandyar Khattak）告訴法新社：「布納縣（Buner）至少有150人仍下落不明。他們可能受困於自家住宅殘骸底下，或是被洪水沖走了。」

他還說道：「另外，香拉縣（Shangla）也有數十人被通報失蹤。」

卡達克指出，降雨持續不斷，使得救援行動極為困難，「布納縣沒有電力和手機訊號，因為輸電線路和行動通信基地塔在突發性洪水中毀損」。

一位省級救援單位發言人告訴法新社，災情最嚴重的布納縣至少208人死亡，且有「10至12座村莊」遭到土石局部掩埋。