颶風艾倫風速減弱！美國國家颶風中心：威力從5級降為4級

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導
8月16日，颶風艾琳逼近波多黎各聖胡安，海浪襲擊了一棟建築物。法新社
美國國家颶風中心（NHC）今晚發布的更新指出，2025年大西洋颶風季第1個颶風艾倫（Hurricane Erin）風速略有減弱，強度已從5級下調至4級。

路透社報導，國家颶風中心表示，艾倫目前位於大土克島（Grand Turk Island）以東約636公里處，最大持續風速為每小時225公里，低於先前的每小時257公里。

國家颶風中心預測，艾倫正以近每小時22公里的速度向西北西方向移動，預計18日至19日將轉向更北方向移動。

國家颶風中心表示，法國氣象部門已停止對聖馬丁島（St. Martin）和聖巴瑟米（Saint-Barthelemy）的熱帶風暴預警，荷蘭氣象部門也停止對荷屬聖馬丁島（Sint Maarten）的熱帶風暴預警。

美國國家颶風中心先前表示，預計艾倫將持續增強至下週。

據預測，艾倫的中心明天將經過背風群島（Leeward Islands）北方、維京群島（Virgin Islands）和波多黎各北部，並於明晚和18日通過土克凱可群島（Turks and Caicos Islands）東部以及巴哈馬群島（Bahamas）東南部。

國家颶風中心表示，預計直到明天，艾倫都將持續為背風群島北部、維京群島和波多黎各帶來強降雨。

