降雨不是太少就是太多！阿富汗從乾旱到洪澇 極端氣候迫使居民流離失所

阿富汗40多年不斷的戰亂迫使人民流離失所，但目前的和平並未帶來緩解，在氣候變遷衝擊下，民眾不得不再度背井離鄉，生計難以為繼。

根據聯合國國際移民組織（IOM），從2021年美國軍隊撤出阿富汗、伊斯蘭基本教義組織塔利班（Taliban）重返執政以來，洪水、乾旱及其他氣候變遷造成的環境災害，已成為阿富汗人民流離失所的主要原因。

國際移民組織7月曾引述其「氣候脆弱性評估」（Climate Vulnerability Assessment）報告指出，在2025年初，阿富汗全國有將近500萬人受到（氣候變遷）影響，近40萬人流離失所。

法新社報導，拉蘇利（Abdul Jalil Rasooli）居住村莊位於遭受旱災的阿富汗北部地區，他眼睜睜看著他們的生計隨著農作物枯萎而逐漸消亡。

早在10年前，乾旱就已經迫使這座村莊的許多人離開家園，前往巴基斯坦和伊朗。

如今，他們已經返回家園，但是為了打零工，而非耕種土地。

64歲的拉蘇利表示：「一切都歸結於水。水資源短缺毀了一切，不僅摧毀農耕，樹木也枯萎，再也無法耕種了。」

氣候變遷之下，阿富汗降雨不是太少，就是太多。

阿富汗中部邁丹華達克省（Maidan Wardak）幾座村莊的社區領袖卡西姆（Mohammad Qasim）說道：「氣候變了」。當地於今年6月遭暴洪侵襲。

18歲的當地民眾瓦希杜拉（Wahidullah）一家人因房屋毀損而無家可歸，他們養的牲畜也被淹死。

他還指出：「我們擔心，如果再次發生洪患，我們會一無所有且無處可去。」