沒空去健身房？美研究揭「最划算長壽運動」 每天15分鐘減少20%早死風險
平常沒時間上健身房？別擔心！美國一項最新研究發現，每天只要抽出15分鐘快走，可降低近20%早死風險，效果幾乎相當於每周從事150分鐘中等身體活動的建議運動量。至於怎麼判斷是否達到快走標準，英國國民保健署也給出答案：走路時能講話但無法唱歌，就代表速度達標。
美國有線電視新聞網（CNN）16日報導，《美國預防醫學期刊》（American Journal of Preventative Medicine）日前刊出范德堡大學醫學中心一項新研究，團隊在2002至2009年間，針對近8萬5000名以低收入與非裔族群為主的參與者，蒐集他們的運動習慣、步行速度與健康數據。16年後再追蹤回訪，並於2023年開始分析成果。
結果顯示，每天快走至少15分鐘的人，早死風險降低將近20%，而每天慢走超過3小時者，早死風險僅減少約4%。
研究作者之一的鄭瑋（Wei Zheng，音譯）表示 ：「眾所周知快走比慢走好，但過去一直沒有明確數字告訴大家到底需要快走多久，這份研究則給出了答案」。
專家指出，快走能帶來許多好處，包括控制體重與血糖、降低癌症與心臟病風險、減少關節疼痛、強化免疫功能。近來也有研究指出，每日步行還能降低失智症或阿茲海默症高風險族群出現認知衰退的可能性。
美國心臟病專家傅里曼（Andrew Freeman）直言：「走得快，代表身體狀況更好；這是我們最簡單卻最有效的健康指標。」
至於如何判斷自己是否達到「快走」標準？英國國民保健署建議：走路時能講話但無法唱歌，就代表速度達標。
研究團隊強調，即使是短短15分鐘的快走，也足以成為每天最划算的長壽投資。
