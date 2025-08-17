規模6.0地震襲印尼蘇拉威西島 數十人受傷

中央社／ 雅加達17日綜合外電報導

印尼國家災害應變總署（BNPB）表示，蘇拉威西島（Sulawesi）中部地區今天發生規模6.0地震，導致數十人受傷。

路透社報導，這場地震震源深度10公里，坡蘇縣（Poso Regency）和鄰近地區皆感受到搖晃。印尼國家災害應變總署在聲明中說，共有29人受傷，其中兩人傷勢嚴重。

印尼國家災害應變總署補充說，目前尚未傳出有人死亡。

印尼位於不同板塊交會處的「環太平洋火山帶」（Pacific Ring of Fire），地震頻發。

