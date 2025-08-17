台日吉祥物終於合體 大阪世博小脈台灣a-We開家長會 設計師首度同框

台灣吉祥物a-We和大阪世博吉祥物小脈合體了！「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」昨晚舉辦「a-We之夜」，除了邀請逾百位a-We粉絲到場，也邀請a-We設計者方序中與小脈設計者引地耕太到場，兩位「家長」分享設計吉祥物的點滴。

這場聚會邀請了超過百位曾參與社群X創作者大賽的參賽者、a-We POKE POKE高手玩家、觀眾問卷的幸運抽選者等近百位粉絲。粉絲除了帶來滿滿的a-We周邊，還有自己自己手做的各種a-We飾品。

為了讓粉絲更認識a-We身世，「a-We之夜」特別邀請「a-We」設計者方序中，與世博設計系統創意總監/藝術總監、也是第一個在社群上跟a-We打招呼的「小脈」設計者引地耕太同台分享設計理念。引地耕太說，第一次看到a-We時就覺得很可愛，感受到設計的思維脈絡是一致的，因此對a-We感到特別親切。

「a-We」設計師方序中則笑說，「今天的場合很像家長會」。身為中生代設計師的他，很少設計「這麼可愛的視覺」，後來他決定以遊戲角色概念來設計，以一個最簡單的形狀，設計一個「最小、最弱」的角色，就像台灣這座小島，雖然很小，卻充滿著熱情、勇氣及韌性，也會持續的進化，成為一個多彩、強壯的角色。

許多粉絲搶著分享自己與a-We的故事。許多都提到對於a-We是「一見鍾情」，除了收集周邊，有粉絲說也超級喜歡公會堂外趴著的a-We，看到雨中濕漉漉的a-We，心裡還覺得超捨不得。以666666分霸榜「a-We POKE POKE」遊戲的日本高手玩家SENA，8歲的女兒也是a-We狂粉，母女倆花了好長時間，以黏土及樹脂創作了30個a-We周邊，全都放在痛包中，隨時背著讓大家羨慕她擁有好多a-We；還有熱情的粉絲覺得a-We的顏色很像日本剉冰店常見的旗子，所以特地作了一隻「a-We旗」。

文化部政務次長王時思穿著「a-We」裝進場。「沒想到a-We這麼短時間就交了那麼多朋友，想當初他剛出生時還是一個害羞的小朋友，卻在這麼短時間就這麼受歡迎」。她表示，選擇以a-We作為活動結束前的圓滿句點，就如同當初催生出a-We時一樣，希望這個代表台灣的a-We，留給大家的是「可愛、堅強、有韌性，但卻帶著溫柔」的形象。王時思也對現場粉絲喊話，接下來請期待a-We會持續帶著這份力量，以不同的面貌去到的不同的國家，「請大家一定要繼續與a-We做朋友」。