We TAIWAN「a-We之夜」 粉絲熱情相聚留美好回憶

中央社／ 大阪17日專電

「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」在最後一個週末迎來壓軸活動，16日晚間舉辦的「a-We之夜」吸引近百位狂熱粉絲齊聚，a-We與大阪世博吉祥物「小脈」終於首次合體亮相，為整個系列活動留下難忘的共同回憶。

「a-We之夜」是一場瘋狂又溫暖的粉絲聚會，邀請超過百位曾參與社群X創作者大賽的參賽者、a-WePOKE POKE高手玩家，以及觀眾問卷抽選出的幸運粉絲同場歡聚。許多粉絲不僅攜帶官方周邊，甚至手作a-We飾品、旗幟與黏土模型，用心展現對a-We的喜愛。

為了讓粉絲更認識a-We身世，「a-We之夜」特別邀請a-We設計者方序中，與世博設計系統創意總監/藝術總監、也是第一個在社群上跟a-We打招呼的「小脈」設計者引地耕太同台分享設計理念。

文化部政務次長王時思致詞表示，「沒有想到我們家a-We在這麼短的時間交到了這麼多朋友。當時a-We出來時還是一個害羞的小子，沒想到這麼短的時間，他就成為一個非常受歡迎的小明星」。

她表示，當初希望a-We代表台灣出現在大家眼前，是一個可愛、溫柔，但同時又充滿力量的好孩子，感謝方序中給了大家一如想像的a-We。接下來，a-We還有其他任務，會去到不同的國家，以不同的面貌出現在大家眼前。a-We有無限的可能性，所以也請大家繼續愛護a-We，跟他做朋友，也請記得a-We的力量，就像台灣的力量一樣，都是「可愛、溫柔、卻又堅強」。

方序中介紹a-We的創作過程指出，「我想用最簡單的形狀去設計一個最小、最弱的角色。因為最小、最弱，正好也蠻像我們台灣，雖然只是一個小島，卻充滿了熱情、勇氣與韌性」。

方序中表示，a-We誕生後開始承擔一些任務，例如成為活動的主視覺，幫助大眾快速地認識台灣。團隊還開發了冒險類型的遊戲，因為手機是最容易普及的工具，能讓更多人參與；同時也把a-We加入在展覽空間，到處都能看到a-We的設計應用。而這不僅限於展期，活動結束後，大家依然可以帶著a-We去世界旅行，繼續傳遞台灣的故事。

引地耕太當初率先在X帳號上貼出脈脈及a-We的同框照，並說「有新的角色在世博登場了，而且和a-We同樣顏色的小脈似乎很開心」。這也是世博官方吉祥物「小脈」首度和其他國家吉祥物同框。

他表示，在社群媒體第一次看到a-We時，就覺得「啊，好可愛啊！多了一個新的夥伴呢」，因此發布了文章，結果迅速地擴散開來。a-We和「小脈」有很多相似之處，讓他感到很親切。

活動中場，變裝皇后Tina Banana驚喜登場，以一身「a-We綠」衣服，以及「月亮代表我的心」，唱出台灣、a-We及整個We TAIWAN活動想要帶給世界的「心」。Tina Banana說，「a-We與我都生長在美麗、自由的國家台灣，希望a-We所到之處，都能充滿著LGBTQ的熱情，每個人都能展現自己、做自己」。

活動壓軸是粉絲分享與a-We的故事，許多人都提到對a-We是「一見鍾情」。有兩對母女檔上台分享，一對是女兒把a-We介紹給媽媽，結果兩人都徹底愛上a-We，這次特別穿上親手縫製、貼滿a-We玩偶的T恤到場；從未到過台灣的媽媽還說，下次一定要去台灣尋找a-We。

另一對母女則是帶來花了好長時間、親手以黏土及樹脂創作的30個a-We周邊，全都放在「痛包」中，讓其他粉絲看了好羨慕，女兒甚至愛到連指甲彩繪圖案都是a-We。

即將邁入尾聲的We TAIWAN仍有VS.的「台灣光譜」持續展出；大阪市中央公會堂的展演還有「遺留未來VR360播映」、「台灣電影的璀璨今昔」、「魔幻台灣—台灣文學展」、藝術報國「艾拉—相遇中之島」等活動，持續至20日。

