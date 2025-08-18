男性請育嬰假創紀錄！日本企業為「育兒員工」紓壓 開爸爸料理課

根據日媒「FNN」報導，日本近年來鼓勵男性多參與育兒與家務，厚生勞動省統計顯示，2024年度男性休育嬰假的比例為40.5％，創下歷年來最高的紀錄。但在眾多家務項目中，最讓爸爸們頭痛的往往是「做菜」。因此，人力派遣公司PERSOL Holdings特別舉辦「育兒爸爸料理教室」活動，邀請正在休育嬰假的男性員工挑戰下廚，藉此幫助他們減輕心理壓力，也能讓育兒經驗更完整。

活動當天，參與的爸爸們有人對做菜很拿手、有的人則經驗值為零。上課時由熟悉料理的員工和料理菜鳥員工一組，再加上助教支援，一起製作孩子喜歡的餐點。例如適合夏季的鮪魚玉米涼麵、新幹線造型的飯糰拼盤，都是課堂的重點菜色。

一名育有8個月大孩子的爸爸表示，雖然假日偶爾會下廚，但要在短時間內兼顧營養與美味仍然不容易，透過課程獲得許多實用技巧。另一位育有1歲8個月孩子的爸爸則直言，自己幾乎不會做菜，但透過這次機會，決定日後要多嘗試為家人準備餐點。

這堂料理課的目的，希望男性員工不只是休育嬰假而已，更希望他們能建立自信，減少對「能否勝任育兒」的焦慮。活動完成的食譜也會上傳到公司網站，讓無法參加的員工參考。PERSOL事業本部負責人金村魁指出，透過分享彼此的育兒經驗與料理方式，不僅能解決實務上的煩惱，也能幫助爸爸們思考「休育嬰假後，要怎麼陪伴孩子」。未來，公司將持續舉辦這類活動，協助員工打造更充實的家庭生活。