TAIWAN PLUS大阪第二週 台灣經典美食攤人氣強強滾

文總主辦的「TAIWAN PLUS 2025 台日新風」邁入第二週，台灣經典美食齊聚大阪中之島公園，吸引大批民眾在酷熱天氣下排隊購買。現場遊客綁著頭巾喝台灣啤酒、吃烤香腸，氣氛宛如台灣夜市，洋溢濃濃台灣味。

本週活動堪稱台灣經典美食大集合，包含滷肉飯、現煎蔥抓餅加蛋、涼麵加蛋、酥炸雞排等；台灣啤酒也搬出最暢銷的金牌啤酒與多款水果風味啤酒。台灣甜商店除了胡椒餅、鳳梨酥外，更加碼販售招牌珍珠奶茶、氣泡飲、芒果汁等沁涼飲品，與台啤並列最受歡迎的消暑攤位。

首次參加的TIDA工業設計協會，將台灣製造的戶外烤肉爐帶到日本，並推出消費滿額兌換現烤香腸活動，吸引眾多民眾圍觀，讓中之島公園瞬間化身熱鬧的台灣夜市。有民眾說：「上週美食攤位比較少，本週有美食就對了，台灣市集就是要有台灣經典美食。」

文化總會秘書長李厚慶接受中央社訪問表示，這次TAIWAN PLUS是首次在大阪舉辦。活動連續兩週，特別是這一週安排了台灣最具代表性的美食登場，因此吸引非常多日本朋友前來。今天體感溫度超過攝氏35度，但現場依舊排起長長的隊伍，甚至在下午3時活動尚未開始前，就已經有民眾在等待了。

他談到，不論是滷肉飯、涼麵還是烤香腸，都勾起日本朋友對台灣的思念。文總舉辦這樣的活動，讓更多人能夠認識台灣的創新活力。他還說：「我也很期待民眾逛完市集之後，下一步就能買張機票，親自到台灣體驗更多有趣的事物。」

至於這場活動是否提升了台灣在大阪的知名度，他也予以肯定。李厚慶指出，TAIWAN PLUS與「WeTAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」的結合，正好在大阪中之島形成一股化學效應。這不僅呼應了大阪世博的精神，也讓更多日本民眾在這段時間能夠感受到台灣的魅力。

許多粉絲在最後一週活動中冒著酷熱前來，不僅為了美食，也想搶購吉祥物a-We的周邊商品。明天即將訪台的大阪市議員石川博紀特別抽空到場，他表示a-We非常可愛，將別著珍奶造型徽章訪台。

有日本民眾說，a-We讓他想起台灣，上週已蒐集大部分周邊，今天特地戴著a-We帽子和娃娃來排隊，把最後的「a-We扭蛋」補齊，直呼心滿意足。他更說最期待的就是台灣啤酒攤位，並大讚「台灣啤酒比日本啤酒更好喝」。

除了美食攤位人氣滿滿，犀牛盾以1700個回收手機殼製作的裝置藝術也成為打卡熱點。

犀牛盾資深品牌體驗專員葉恆志受訪時表示，犀牛盾長期致力於開發具永續理念的手機殼，特色是以單一材料製作，方便回收再利用。本次有11名台日創作者共同參與，帶來新的設計圖樣，也特別與a-We合作推出聯名款。除了手機殼外，犀牛盾也嘗試使用「海廢材料」再造掛繩等產品，展現材料科技的循環應用。