「飲食男女」大阪放映 楊貴媚見證台日跨世代共鳴

文化部主辦的「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」系列活動「台灣電影的璀璨今昔」，今天在大阪市中央公會堂播映李安導演的經典作品「飲食男女」。影后楊貴媚特別出席映後座談，暢談合作回憶並分享觀影感受，現場300多名日本觀眾笑聲與淚水交織，氣氛熱烈感人。

楊貴媚接受中央社訪問表示，能看到31年前的台灣電影保存至今，並由國家電影及視聽文化中心修復，再次與日本觀眾見面，真的很開心。

她說：「剛剛在影廳裡，我聽到許多笑聲，也聽到觀眾擤鼻涕的聲音，可以感覺到30多年前的電影依然能深入人心、感動觀眾，讓台灣與日本的心緊緊相連，這讓我非常高興。」

楊貴媚也感謝政府多年來投入資源修復經典影片。她指出，過去因經費與規模有限，許多珍貴作品來不及修復便已流失，如今政府擴大預算，讓修復工作能加速進行，保存更多歷史影像。

國家影視聽中心董事長褚明仁表示，今天觀眾的反應令他十分感動，「笑聲與眼淚交織，就像與老朋友一同重溫記憶。與300多名日本影迷在同一個劇場共享感動，那個劇場效應是無法取代的」。他也提到，台灣與日本觀眾對於家庭與親情的共鳴是一致的，證明好電影能跨越世代與國界。

褚明仁並透露，中心未來將持續推動修復計畫，保存更多具有歷史價值並反映時代變遷的台灣佳作，例如蔡明亮執導、楊貴媚演出的1994年電影「愛情萬歲」已完成全新4K修復版，並入選今年威尼斯國際影展「修復經典」單元，將在影展首映，之後也將陸續帶往世界各地放映。

不過，褚明仁也坦言，目前預算縮減，確實對修復工作造成影響。他呼籲社會重視修復工作的價值，「唯有透過修復保存下來，觀眾才能重溫台灣走過的道路，進而對這片土地更加認同與熱愛。這也是電影修復最重要的意義與目的」。

「飲食男女」是「台灣電影的璀璨今昔」專題影展中的10部作品之一，1994年上映時便受到國際矚目，曾入選坎城影展導演雙週單元開幕片，並代表台灣入圍奧斯卡最佳外語片，連同李安前作「囍宴」締造台灣連續兩年獲此提名殊榮。

「飲食男女」以繁複精緻的烹飪場面震撼人心。由影帝郎雄飾演的大廚「老朱」端出五花扣肉、烤鴨、蟹粉湯包等功夫菜，色香味俱全彷彿能穿透大銀幕，令人垂涎。甚至他為友人女兒準備的「簡便午餐」也豐盛得近乎滿漢全席，引得同學驚呼連連。

影片全程於台北實地取景，涵蓋師大和平東路周邊、圓山大飯店，以及中正紀念堂、植物園與國立歷史博物館等台北地標。透過電影，觀眾得以一窺30多年前的台北飲食文化與城市風貌。

飾演大女兒朱家珍的楊貴媚也在映後座談中分享當年與李安的合作點滴。她回憶：「李安是溫文儒雅的導演，很少發脾氣。但他會要求現場安靜，不要聊八卦。」

她還分享當年拍片花絮，回憶最後一家人的聚餐場景，當時外頭下著大雨，拍攝場地日式建築內雨聲非常大，甚至蓋過演員說話聲，劇組只好拿棉被和毯子鋪在屋頂與窗台，窗戶緊閉，加上菜餚為了色澤好看都是現場烹煮，導致屋內熱得像是三溫暖，郎雄的高領毛衣換上又濕，濕了又換，相當辛苦。

現場互動熱烈，楊貴媚也反問日本觀眾最喜愛的台灣美食。觀眾熱情回應，「滷肉飯、雞肉飯、鼎泰豐、麻辣鍋」，甚至「臭豆腐」都榜上有名。