2025大西洋首個颶風 艾倫增強為危險4級

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導
美國國家颶風中心（NHC）今天指出，今年大西洋颶風季第一個颶風艾倫（Hurricane Erin）已經成為危險的4級颶風，並且繼續在迅速增強。

路透社報導，颶風艾倫目前位在加勒比海安圭拉（Anguilla）東北方193公里處，最大持續風速達每小時233公里。

NHC表示，預計一直到明天，艾倫都會對背風群島（Leeward Islands）北部、維京群島（Virgin Islands）及波多黎各帶來大雨。

法新社報導，颶風艾倫正朝加勒比海襲來，當局已發布可能發生暴洪與山崩的警告。

