季風豪雨釀暴洪 巴基斯坦北部累計至少321死

巴基斯坦季風豪雨在北部各地引爆突發性洪水而導致災難。當局今天指出，罹難人數於過去48小時內增至至少321人。搜救人員正在奮力找出罹難者的遺體。

多數死亡案例發生在多山的西北部開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa），據該省災害管理局指出，當地已有307人喪生，大部分罹難者因山洪爆發和房屋倒塌而喪生，罹難者中包括15名婦女和13名兒童。

開柏普赫圖赫瓦省災害管理局告訴法新社，已對省內9個專區投入約2000名救援人員在瓦礫中尋找遺體，並展開救濟行動。

災害管理局發言人費齊（Bilal Ahmed Faizi）說：「多個地區發生暴雨和山崩，道路遭到沖毀，對救援工作造成重大挑戰，特別是在運送重型機具和救護車方面。」

省政府已宣布受災嚴重的多個山地專區為災區。

氣象機構已對巴基斯坦西北部發布未來數小時內的強降雨警報，並敦促民眾採取預防措施。

半島電視台（Al Jazeera）報導，巴基斯坦政府表示，由於天候不佳，執行搜救任務的一架直升機在開柏普赫圖赫瓦省墜毀，造成5名人員殉職。

報導指出，發生事故的直升機是一架軍用飛機。