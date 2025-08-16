AI即時翻譯好方便 沒必要辛苦學外語？研究揭學習優點

在人工智慧（AI）翻譯應用程式（App）唾手可得的今天，學習外國語言還有必要嗎？

在英國，外語系師生人數逐年減少，以至於一些頂尖大學正評估將外語課程合併。如同美國，英國人長久來享有英語作為全球通行語言的光環，在外語學習上向來落後。

放眼國際，英語學習的需求依然旺盛，學中文的需求亦然，反映中國大陸躍為經濟強權的現實考量。即使如此，年輕人或許仍會質疑：現在外語翻譯App已經很好用了，有必要再辛苦學外語嗎？

金融時報報導，App和AI確實帶來新的語言教學和溝通可能性，且能允許人們即時讀懂自己不熟悉的外國語文。AI翻譯功能對跨國會議和組織可能是特別實用的資產。例如歐盟就必須借助翻譯員大軍，將所有法律文件譯成24種官方語言，然後由律師和語言學家進行事實查核。在歐盟會議，24種語言產生552種對譯版本（例如愛沙尼亞文轉譯成馬爾他文）。有了AI，也許即可直接處理晦澀的組合。

然而，眾所周知AI有「幻覺」問題，可能難以理解俚語和口語中的微妙含意、幽默反諷，和語調的抑揚頓挫。而且，用AI翻譯法律、醫藥和科學文本，肯定還是需要翻譯人員作事實查核。

學習外國語顯然有眾多益處。研究顯示，從小學習外國語，有助於腦部發育與認知技巧的養成--強化記憶和解決問題的能力、批判性思考以及創造力。終身學習兩種語言，可以蓄積「認知儲備」，或許有助於延緩阿茲海默症這類病症的發病時點。

學會講外國語，對經商、從政和其他領域也是超級強大的工具。有了這項技能，不但可讓聽眾刮目相看，也可能提高會議的建設性。在高階外交對話中，以對方的母語交談，可能具有特別的優勢。從本周雙普峰會舉行前雙方顯而易見的誤解可見，縱有高桿的口譯專家協助，要充分互相理解也不容易。在美國與蘇聯外交的黃金時代，戈巴契夫總是讓他十分信賴的口譯專家帕拉日琴科（Pavel Palazhchenko）隨行。

另外，藝術和音樂雖然人人都能欣賞，但講究純粹的人士聲稱，諸如普魯斯特和歌德的散文或普希金的詩，只能閱讀原文才能領略其中之美，翻譯版本根本翻不出來。要想把歐洲語系與非歐洲語系之間的微妙處全翻出來，更是難上加難。

學習外國語，有如開啟理解其他文化的一扇窗，並且打開通往鑽研其他領域之門。性能愈來愈強大的電腦可以透過學習變得精通語言學，但若愈來愈少人熟習這些技能，我們將置身於一個人與人關係愈來愈疏離的世界。