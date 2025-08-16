快訊

雙普會落幕 澤倫斯基與川普熱線1.5小時！自曝18日將赴華府會面

撐不住…國光8月底停高雄、墾丁等6路線 8條長途國道客運擬停開

國三汐止5車連環撞釀7傷…遊覽車車頭毀損 汽車被撞翻橫躺車道

加航空服員罷工已取消上千航班 每天影響逾10萬乘客

中央社／ 多倫多16日綜合外電報導
加拿大航空公司（Air Canada）空服員今天展開罷工，公司方面宣布作業全面停擺，估計每天約13萬名乘客的夏季旅行計畫遭到打亂。圖／路透社
加拿大航空公司（Air Canada）空服員今天展開罷工，公司方面宣布作業全面停擺，估計每天約13萬名乘客的夏季旅行計畫遭到打亂。圖／路透社

加拿大航空公司（Air Canada）空服員今天展開罷工，公司方面宣布作業全面停擺，估計每天約13萬名乘客的夏季旅行計畫遭到打亂。

法新社報導，代表加航1萬名空服員的加拿大公共服務雇員工會（Canadian Union of Public Employees）在聲明中說：「我們現在正式進行罷工。」

加航直飛全球180個城市，公司表示已「暫停所有作業」，以因應這波罷工。

聲明指出，「加拿大航空公司強烈建議受影響的顧客不要前往機場」，並說「對於罷工影響顧客深感遺憾」。

加航表示，截至昨晚8時已取消623個航班，影響超過10萬名乘客；今天原定的700個航班也已全部取消。

工會表示除了要求調薪，也希望解決空服員在登機等地面作業期間未獲薪酬的問題。

罷工 加拿大 空服員 航空公司

延伸閱讀

空服員也不知！亞航突改降南韓金浦 機長廣播「抵達仁川」乘客一看傻了

加航空服員罷工 美旅客轉機受影響 周末起全面停飛

她高空中嚴重上吐下瀉釀「生化危機」 後續航班因此取消超糗

相關新聞

加航空服員罷工已取消上千航班 每天影響逾10萬乘客

加拿大航空公司（Air Canada）空服員今天展開罷工，公司方面宣布作業全面停擺，估計每天約13萬名乘客的夏季旅行計畫...

「這些產品」標榜可溶解也別沖馬桶 衛浴大廠揭真相：恐釀阻塞故障

不少人打掃廁所時，習慣使用標示「可沖馬桶」的清潔紙或濕巾，清潔後直接丟進馬桶沖走；但衛浴大廠TOTO提醒，這樣做恐怕會讓馬桶提早報銷。

日本旅遊注意！9月起大阪住宿稅調整 訂飯店恐增額外支出

9月要前往大阪旅遊的民眾要注意，當地將自9月1日起調整「住宿稅」徵收標準，原本須每人每晚房價達7000日圓（約新台幣 1430元）才需繳交，屆時將降至5000日圓（約新台幣 1020元）起，並依房價分級收取200至500日圓（約新台幣40至102元）。

自然系直髮成新寵 專家曝吹整4步驟：延長縮毛矯正效果

縮毛矯正不再追求「硬直線條」，取而代之的是宛如天生直髮的「自然系直髮」。日本髮型師遠井春彥提醒，想讓造型維持更久，關鍵在於正確的吹整方式，順著毛流、分段吹乾，才能避免毛躁並延長矯正效果。

加航空服員發動8月16日罷工 若未達協議恐全面停飛

加拿大航空公司（Air Canada）收到空服員工會的罷工通知後，加航今天開始取消部分航班，並警告勞資雙方若無法達成協議...

日男北海道登山遇熊…全力搏鬥後被拖入樹叢身亡 當局已封鎖羅臼岳

日本一名20多歲的男子昨天從北海道知床半島的羅臼岳下山途中，被熊攻擊且拖走後，下落不明。搜救團隊今天在現場附近發現這名男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。