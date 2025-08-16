加航空服員罷工已取消上千航班 每天影響逾10萬乘客

加拿大航空公司（Air Canada）空服員今天展開罷工，公司方面宣布作業全面停擺，估計每天約13萬名乘客的夏季旅行計畫遭到打亂。

法新社報導，代表加航1萬名空服員的加拿大公共服務雇員工會（Canadian Union of Public Employees）在聲明中說：「我們現在正式進行罷工。」

加航直飛全球180個城市，公司表示已「暫停所有作業」，以因應這波罷工。

聲明指出，「加拿大航空公司強烈建議受影響的顧客不要前往機場」，並說「對於罷工影響顧客深感遺憾」。

加航表示，截至昨晚8時已取消623個航班，影響超過10萬名乘客；今天原定的700個航班也已全部取消。

工會表示除了要求調薪，也希望解決空服員在登機等地面作業期間未獲薪酬的問題。