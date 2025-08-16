吉隆坡攝影節登場 大馬攝影師驚艷寶島之美

2025年吉隆坡攝影節15日開幕，台灣寶島美景受歡迎，3位大馬攝影師以不同視角，將台灣之美傳達給穆斯林朋友，並分享對海島秘境的驚艷，以及對穆斯林友善的環境。

觀光署吉隆坡辦事處主任周士弼接受中央社訪問表示，今年台灣觀光署參加吉隆坡攝影節（KLPF），以台灣燈會、元宵為題，同時透過「海島秘境」展區，將台灣海島旅遊資訊，傳遞給大馬熱愛攝影的朋友。

周士弼介紹，台灣致力打造穆斯林友善環境，與疫情前相比，穆斯林來台旅遊人數比例兩位數增長；另這次特別邀請3位穆斯林的攝影師至台灣，分別代表老、中、青年，以不同世代的視角，走訪台灣，包括台北、台中、嘉義、高雄，藉此將台灣之美傳達給穆斯林朋友。

攝影師Khalis Azizi向記者分享，在旅台過程，體驗到台灣是穆斯林友善的國家，容易找到穆斯林食物、穆斯林友善廁所以及祈禱室。

Khalis Azizi說，台灣有很多景點值得穆斯林去發掘，很多景點在馬來西亞沒看過，像是阿里山國家公園，很多景點對馬來西亞民眾是全新、驚奇的。

攝影師Sabri Harun認為，台灣是一個五顏六色的國家，很多自然景觀，包括海洋、森林、茶園，還有美食以及人情味，令人愛上台灣。

攝影師Sallymatsuda則分享，最喜歡拍攝台灣的傳統文化。她說，拍攝「金山蹦火仔」非常不容易，想看見魚躍出水面得非常幸運。

Sallymatsuda表示，認為台灣交通方便，不論是搭乘火車、公車，向路人問路時人們都非常友善。

攝影節總監陳煥珍致詞表示，今年是第29屆吉隆坡攝影節以定格、時光、瞬間Frames of Time為題，集結134位攝影師將近500幅作品。

她說，我們一直倡導攝影師，展出作品供大家欣賞。現在這些攝影社群共同響應，越來越多人開始展示作品，讓攝影進步，顯示攝影永不死，它將永遠存在。

攝影展分為4個區域，由大馬各地學生、包括聯邦直轄區、馬來西亞街頭、馬來西亞攝影家在內的13個攝影協會，以及海外作品共同參展，同時設有攤位組成「大馬美食試吃會」，讓民眾品嘗道地特色美食。