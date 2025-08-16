快訊

吳淑珍「姿勢性低血壓」一度休克 醫示警一情況恐有生命危險

吉隆坡攝影節登場 大馬攝影師驚艷寶島之美

中央社／ 吉隆坡16日電

2025年吉隆坡攝影節15日開幕，台灣寶島美景受歡迎，3位大馬攝影師以不同視角，將台灣之美傳達給穆斯林朋友，並分享對海島秘境的驚艷，以及對穆斯林友善的環境。

觀光署吉隆坡辦事處主任周士弼接受中央社訪問表示，今年台灣觀光署參加吉隆坡攝影節（KLPF），以台灣燈會、元宵為題，同時透過「海島秘境」展區，將台灣海島旅遊資訊，傳遞給大馬熱愛攝影的朋友。

周士弼介紹，台灣致力打造穆斯林友善環境，與疫情前相比，穆斯林來台旅遊人數比例兩位數增長；另這次特別邀請3位穆斯林的攝影師至台灣，分別代表老、中、青年，以不同世代的視角，走訪台灣，包括台北、台中、嘉義、高雄，藉此將台灣之美傳達給穆斯林朋友。

攝影師Khalis Azizi向記者分享，在旅台過程，體驗到台灣是穆斯林友善的國家，容易找到穆斯林食物、穆斯林友善廁所以及祈禱室。

Khalis Azizi說，台灣有很多景點值得穆斯林去發掘，很多景點在馬來西亞沒看過，像是阿里山國家公園，很多景點對馬來西亞民眾是全新、驚奇的。

攝影師Sabri Harun認為，台灣是一個五顏六色的國家，很多自然景觀，包括海洋、森林、茶園，還有美食以及人情味，令人愛上台灣。

攝影師Sallymatsuda則分享，最喜歡拍攝台灣的傳統文化。她說，拍攝「金山蹦火仔」非常不容易，想看見魚躍出水面得非常幸運。

Sallymatsuda表示，認為台灣交通方便，不論是搭乘火車、公車，向路人問路時人們都非常友善。

攝影節總監陳煥珍致詞表示，今年是第29屆吉隆坡攝影節以定格、時光、瞬間Frames of Time為題，集結134位攝影師將近500幅作品。

她說，我們一直倡導攝影師，展出作品供大家欣賞。現在這些攝影社群共同響應，越來越多人開始展示作品，讓攝影進步，顯示攝影永不死，它將永遠存在。

攝影展分為4個區域，由大馬各地學生、包括聯邦直轄區、馬來西亞街頭、馬來西亞攝影家在內的13個攝影協會，以及海外作品共同參展，同時設有攤位組成「大馬美食試吃會」，讓民眾品嘗道地特色美食。

攝影師 穆斯林 馬來西亞

延伸閱讀

川習會有譜？ 大馬首相：兩人將出席10月東盟峰會

攝影控快衝！花蓮六十石山金針花海x耶穌光 完美交織金黃奇景

朴娜勑減脂拍婚紗「戀愛了」 美圖被酸修很大！攝影師公開原圖

大馬10月將舉行東協能源商業論壇 共議東協電網

相關新聞

「這些產品」標榜可溶解也別沖馬桶 衛浴大廠揭真相：恐釀阻塞故障

不少人打掃廁所時，習慣使用標示「可沖馬桶」的清潔紙或濕巾，清潔後直接丟進馬桶沖走；但衛浴大廠TOTO提醒，這樣做恐怕會讓馬桶提早報銷。

日本旅遊注意！9月起大阪住宿稅調整 訂飯店恐增額外支出

9月要前往大阪旅遊的民眾要注意，當地將自9月1日起調整「住宿稅」徵收標準，原本須每人每晚房價達7000日圓（約新台幣 1430元）才需繳交，屆時將降至5000日圓（約新台幣 1020元）起，並依房價分級收取200至500日圓（約新台幣40至102元）。

自然系直髮成新寵 專家曝吹整4步驟：延長縮毛矯正效果

縮毛矯正不再追求「硬直線條」，取而代之的是宛如天生直髮的「自然系直髮」。日本髮型師遠井春彥提醒，想讓造型維持更久，關鍵在於正確的吹整方式，順著毛流、分段吹乾，才能避免毛躁並延長矯正效果。

加航空服員發動8月16日罷工 若未達協議恐全面停飛

加拿大航空公司（Air Canada）收到空服員工會的罷工通知後，加航今天開始取消部分航班，並警告勞資雙方若無法達成協議...

日男北海道登山遇熊…全力搏鬥後被拖入樹叢身亡 當局已封鎖羅臼岳

日本一名20多歲的男子昨天從北海道知床半島的羅臼岳下山途中，被熊攻擊且拖走後，下落不明。搜救團隊今天在現場附近發現這名男...

毛髮變牙膏？英研究：頭髮角蛋白「修復琺瑯質」比氟更有效

想要擁有純白無瑕的完美笑容，不少人會花錢買電動牙刷，或直接使用美白貼片。不過，科學家指出，修復牙齒的祕方，其實可以從人體本身獲取。提取人類頭髮中的角蛋白製成牙膏，比早期含氟牙膏還更有效。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。