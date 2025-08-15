人類祖先化石「露西」護送至捷克 首度歐洲展出

人類祖先化石「露西」與「賽蘭」今天在捷克警方特種行動部隊的護衛下運抵捷克，未來2個月將在捷克國家博物館展出。這兩個稀有化石將是首次一起離開衣索比亞，在歐洲展出。

根據捷克國家博物館新聞稿，在捷克警方特種行動部隊的嚴密保護與監督下，一架由衣索比亞航空執飛的專機，載運人類祖先化石「露西」（Lucy）與「賽蘭」（Selam），於15日下午降落在布拉格哈維爾國際機場。

這兩個稀有原始人化石幾乎從不離開衣索比亞，這將是首次在歐洲公開展出，也是首次一起展出。迄今為止，露西僅有一次離開衣索比亞，是2007年至2013年在美國進行為期6年的巡迴展覽；賽蘭則是在2006年於衣索比亞國家博物館首次正式公開。

捷克國家博物館館長盧卡其（Michal Lukeš）表示，露西與賽蘭抵達布拉格，對捷克國家博物館及他個人皆是夢想成真，這無疑是館方歷史上最重要的時刻之一，「能在布拉格迎來這些見證人類起源的化石，並讓公眾首次在歐洲親眼見到，是我們莫大的榮幸」。

鑑於這兩件化石的獨特性，從衣索比亞國家博物館運往布拉格的過程中，採取極嚴格的安全保護措施，並使用衣索比亞航空專機，同行人員包括盧卡其，以及衣索比亞文化遺產局局長、兩館策展人，與捷克警方特種行動部隊。

距今約320萬年的南方阿法南猿種（Australopithecusafarensis）化石「露西」在1974年被發現，比露西更早約15萬年的「賽蘭」是一名孩童的化石骨骼，在2000年被發掘。它們為研究早期人類演化與認識衣索比亞作為「人類起源之地」提供關鍵證據。

這兩件化石將在8月25日至10月23日於捷克國家博物館歷史館大樓展出，館方將延長開放時間，以及採預約時段入場制度。除了欣賞化石，民眾也將有機會和露西與賽蘭的發現者會面。