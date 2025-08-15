列支敦斯登國慶日歡騰 皇室走入人群城堡花園開放

快訊

中央社／ 蘇黎世15日專電

每年8月15日是列支敦斯登的國慶日，舉國扶老攜幼齊聚瓦杜茲城堡，共同慶祝。今年阿洛伊斯王子（H.S.H. HereditaryPrince Alois）目前的實際執政元首，他與國會議長考夫曼（Manfred Kaufmann）發表國慶演說為慶典揭開序幕。

國慶日當天，平時不對外開放的城堡花園特別向民眾開放，吸引約3000人入內參觀。許多列支敦斯登人身著傳統服飾，阿爾卑斯山號角表演成為全場焦點。首都瓦杜茲（Vaduz）洋溢著節日氣氛，全城共湧入約3萬名市民與遊客。

國體為君主立憲的列支敦斯登皇室是歐洲唯一保有國家行政實權的貴族世家，在歐洲非常罕見。目前列支敦斯登的漢斯‧亞當二世親王（Hans-Adam II），從2004年起，執政職責已移交給長子阿洛伊斯王子。

根據2003年公投後所修訂的憲法，列支敦斯登國親王擁有的權力包括：可以拒絕簽署國會通過的法律；任命首相及部長；解散國會並宣布重新選舉；直接參與外交。

阿洛伊斯王子在接受中央社專訪時指出，全球局勢瞬息萬變，人工智慧快速發展，帶來機遇與不安，尤其網路安全關乎國家安全與個人隱私（如健康資訊），必須加強監管。他強調，數位化是經濟發展的必然趨勢，但在善用數位工具的同時，也要審慎面對風險。

當天，記者在現場感受到國民對國家生日的喜悅與自信。一位來自瑞士的遊客Silva Locher表示，瑞士與列支敦斯登雖同為歐洲小國，卻有不同的國家制度：列支敦斯登仍有君主引領國家繁榮，而瑞士自古為沒有王室的農牧國家，也走向富足。

列支敦斯登是中立國，承擔自身國防責任，在外交與邊境管理上卻長期倚重瑞士支援。自1923年起簽訂「瑞士–列支敦斯登關稅條約」，列支敦斯登等同於瑞士關稅區的一部分，無邊防檢查。

1924年起，列支敦斯登使用瑞士法郎作為官方貨幣，兩國合作緊密。然而在美國最新的關稅稅率中，列支敦斯登適用較低的關稅稅率15%。早前的行政命令中列支敦斯登稅率為37%，但隨後調低，專家推測這一調整與列支敦斯登為歐洲經濟區（EEA）成員有關。

瑞士 稅率 國慶

