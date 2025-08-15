37名大馬學子獲僑生獎學金 駐馬代表勉勵留台發展

快訊

中央社／ 吉隆坡15日專電

馬來西亞台北經濟文化辦事處14日舉辦僑生入學獎學金頒獎儀式。今年共計37名學子獲選，駐馬代表葉非比擔任頒獎人，勉勵獲獎學子，希望他們多方嘗試，未來可繼續留在台灣發展。

僑務委員會頂尖及傑出僑生入學獎學金自2023年起開始辦理，至今年為止，獲得該獎金者中，113名為馬來西亞人，占全球獲獎人數的19%。今年的獲獎者涵括西馬與東馬，來自雪蘭莪州（Selangor）、吉隆坡、柔佛州（Johor）、麻六甲州、霹靂州（Perak）、沙勞越（ Sarawak）、沙巴（Sabah）等地。

學業平均分數達88分以上者，可申請頂尖僑生獎學金，將獲得每學年新台幣26萬元，4學年共104萬元獎學金；分數85分以上者，則可申請傑出僑生獎學金，每學年有10萬元獎學金，4學年共40萬元。

馬來西亞學子赴台留學已有長久歷史。葉非比說，上世紀70年來有超過10萬名的馬來西亞留台生。1974年馬來西亞「留台校友會聯合總會」（下稱留台聯總）成立，協助留台招生事項。

葉非比表示，這筆獎學金是鼓勵與支持，讓學生在台灣讀書時更加順利。她希望去到台灣的學生能體驗到民主、自由、法治、人權的生活，增加學習的廣度與深度。她更鼓勵學生在學業完成後，繼續留台發展，接軌職涯，更能在台灣實踐夢想

國民型華文中學校長理事會主席林汶珊說，「應將獎學金化為追求學術和夢想的動力，而非輕鬆享樂的籌碼」。她提醒獲獎同學，獎學金是一份責任，它承載著家人、母校的期許。

留台聯總總會長彭慶和則提點同學們，應將自己視為來自馬來西亞的親善大使，分享大馬文化，進行國民外交。他引用書籍「青年的四個大夢」中的內容，鼓勵學子們在台灣找到良師、益友、終身志業與伴侶。

大馬台大校友會會長趙健強勉勵同學，勇於面對當今世代的挑戰，跨領域涉略知識，學習與不同背景的人合作；大馬成大校友會會長陳文翰認為，應多累積課外活動經驗，以訓練溝通能力、拓展人脈，大學期間認識的同學，都將是未來職場上的合作夥伴。

獲獎同學中，王浚威是家中老么，也是家中第1個上大學的孩子。他曾在新加坡、日本、歐美國家間抉擇，考慮到台灣的文化與語言相近性及經濟易負擔性，他考到成大化學系就讀。

來自雪蘭莪州巴生市的李仁凱將到台大戲劇系就讀，自高三時確立出國留學的夢想，他期望來到台灣感受在地人文氣息。身為素食者的他認為，台灣的素食選擇較馬來西亞更為豐富，希望探訪各式素食美饌。

