快訊

找到國小畢業生了…黃金海岸戲水失蹤逾3周 尋獲遺體趴岸上

川普改口！半導體關稅上看300% 未來兩周內制定「先低後高」

表現優於預期！鴻海重返200元大關 雙外資聯手齊升目標價

迎印度獨立紀念日 民眾冒雨爬牆爭睹紅堡盛況

中央社／ 新德里15日專電

印度今天迎來第79個獨立紀念日，儘管總理莫迪（Narendra Modi）發表演說的紅堡（Red Fort）因安全管制，需到晚間才開放，仍有大批民眾聚集在場外，甚至冒雨爬上圍牆，嘗試一睹盛會。

位於新德里舊城區的紅堡建於17世紀，是蒙兀兒帝國時期的重要宮殿與軍事建築。印度自1947年脫離英國殖民統治以來，每年獨立紀念日都會在此升起國旗，象徵印度主權與民族團結，因此吸引民眾將其視為節慶核心場地。

聚集在紅堡外的其中一個民眾說：「我感覺非常開心。」他表示自己每年的獨立紀念日，都會看升旗典禮的直播和總理致詞。他在接受中央社記者訪問時表示，如果沒有下雨，他會回家到屋頂放風箏，延續傳統印度慶祝方式。

另一位在附近逛街的民眾則向中央社記者表達對國家現況的關切，他說：「我為我的國家感到驕傲，作為同一個國家的人民，我們應該團結一致，解決我們今天面臨的局面。」他提到，印度環境污染與官員貪腐的問題需要被重視。

新德里今晨開始降下陣雨，但並未澆熄民眾的熱情。街頭可見各式車輛懸掛國旗，路上小朋友手舉與國旗同樣橘、白、綠色的氣球，民眾也和彼此合影留念，洋溢節慶氣氛。紅堡周邊部署大量警力與安檢站，確保典禮順利進行。

莫迪今天在印度首都新德里紅堡發表的全國性演說中表示，他將推出商品與服務稅（GST）稅制改革，減少民眾日常用品的稅收，讓商品變得更便宜。

印度財政部也提到，稅率合理化將提高民眾負擔得起商品的能力，並促進消費，尤其能惠及婦女、學生、中產階級與農民。

印度 國旗 新德里

延伸閱讀

受夠川普關稅 美盟邦紛拒買F-35戰機 印度停購美戰車

美對印度祭50%關稅 莫迪矢言「像牆一樣守護農民」

不滿美關稅大刀 莫迪與中破冰、最快下月恢復直航

川普超高關稅惹怒人口第一大國 引爆美貨抵制聲浪

相關新聞

「這些產品」標榜可溶解也別沖馬桶 衛浴大廠揭真相：恐釀阻塞故障

不少人打掃廁所時，習慣使用標示「可沖馬桶」的清潔紙或濕巾，清潔後直接丟進馬桶沖走；但衛浴大廠TOTO提醒，這樣做恐怕會讓馬桶提早報銷。

日本旅遊注意！9月起大阪住宿稅調整 訂飯店恐增額外支出

9月要前往大阪旅遊的民眾要注意，當地將自9月1日起調整「住宿稅」徵收標準，原本須每人每晚房價達7000日圓（約新台幣 1430元）才需繳交，屆時將降至5000日圓（約新台幣 1020元）起，並依房價分級收取200至500日圓（約新台幣40至102元）。

自然系直髮成新寵 專家曝吹整4步驟：延長縮毛矯正效果

縮毛矯正不再追求「硬直線條」，取而代之的是宛如天生直髮的「自然系直髮」。日本髮型師遠井春彥提醒，想讓造型維持更久，關鍵在於正確的吹整方式，順著毛流、分段吹乾，才能避免毛躁並延長矯正效果。

加航空服員發動8月16日罷工 若未達協議恐全面停飛

加拿大航空公司（Air Canada）收到空服員工會的罷工通知後，加航今天開始取消部分航班，並警告勞資雙方若無法達成協議...

日男北海道登山遇熊…全力搏鬥後被拖入樹叢身亡 當局已封鎖羅臼岳

日本一名20多歲的男子昨天從北海道知床半島的羅臼岳下山途中，被熊攻擊且拖走後，下落不明。搜救團隊今天在現場附近發現這名男...

毛髮變牙膏？英研究：頭髮角蛋白「修復琺瑯質」比氟更有效

想要擁有純白無瑕的完美笑容，不少人會花錢買電動牙刷，或直接使用美白貼片。不過，科學家指出，修復牙齒的祕方，其實可以從人體本身獲取。提取人類頭髮中的角蛋白製成牙膏，比早期含氟牙膏還更有效。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。