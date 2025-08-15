「這些產品」標榜可溶解也別沖馬桶 衛浴大廠揭真相：恐釀阻塞故障

不少人打掃廁所時，習慣使用標示「可沖馬桶」的清潔紙或濕巾，清潔後直接丟進馬桶沖走；但根據日媒「Trill」報導，衛浴大廠TOTO提醒，這樣做恐怕會讓馬桶提早報銷。

近日有日本網友在X上發文，提醒大家「不要在馬桶沖掉『可以沖馬桶』的廁所清潔紙」，引發熱議。TOTO在官網Q&A明確回應，除了廁紙（衛生紙）外，其他標榜「可沖」商品都不建議沖入馬桶，因為材質溶解性與廁紙不同，可能卡在管線或零件中，導致阻塞或故障。

トイレに流せるトイレクリーナーは……、

トイレに流さないで下さい！！！！！



設備屋からのお願いでした。

ﾋﾟﾝﾎﾟﾝﾊﾟﾝﾎﾟﾝ — 鈴木正秀＠Beyondガス屋🪓🟢 (@suzukimasahide) 2025年8月11日

消息曝光後，不少網友直呼「長知識了」，有人坦言「我一直都有沖，還好沒壞過」，也有人表示曾因沖濕巾或馬桶清潔紙，導致家中、辦公室馬桶堵塞，不得不花錢叫修。「怎麼辦，我沖了好多年」、「下次會先撕碎再丟」、「一直以來都丟錯了。」

除了廁所清潔紙，網友也點名多種標示「可沖」的商品其實也存在風險，包括貓砂、可沖濕紙巾與嬰兒用濕巾，甚至有民眾因丟棄「可沖型」屁屁濕紙巾造成馬通阻塞。就有網友建議「再方便還是丟垃圾桶裡最安全」。

專家提醒，即使這些產品沖入馬桶短期內沒有異常，長期累積也會增加阻塞與損壞風險，一旦馬桶卡住，維修費用恐動輒數千元，甚至需要更換零件。最好的方法，就是除了廁紙以外，所有物品都避免直接沖入馬桶。