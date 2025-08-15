日本旅遊注意！9月起大阪住宿稅調整 訂飯店恐增額外支出

9月要前往大阪旅遊的民眾要注意，當地將自9月1日起調整「住宿稅」徵收標準，原本須每人每晚房價達7000日圓（約新台幣 1430元）才需繳交，屆時將降至5000日圓（約新台幣 1020元）起，並依房價分級收取200至500日圓（約新台幣40至102元）。

一名網友在Threads上分享，他預訂的民宿因8月入住未被收稅，但發現9月起規定改變，提醒旅客留意新制。依大阪府公告，9月1日起，住宿稅新標準如下：

一、5000日圓以上至未滿15000日圓：每人每晚200日圓（約新台幣41元） 二、15000日圓以上至未滿20000日圓：每人每晚400日圓（約新台幣82元） 三、20000日圓以上：每人每晚500日圓（約新台幣102元）

多名網友留言指出，京都、東京等地也有類似規定，入住時由飯店或旅館依地方政府規定現場收取，與訂房時支付的消費稅不同。一名在京都飯店工作的員工解釋，住宿稅屬於地方政府獨立課徵，用於觀光振興及設施維護，即使已在線上刷卡完成房費，入住時仍需額外繳納。

根據大阪府官方網站說明，住宿稅是為推動大阪成為具國際吸引力的觀光城市而導入的法定外目的稅，稅收將用於觀光推廣、公共設施整備等，採「特別徵收制度」，由住宿設施在顧客入住時代收並繳交政府。

大阪自2017年起課徵住宿稅，9月的新制除降低起徵金額外，針對修學旅行學生及領隊，2025年4月1日至10月31日入住大阪府內住宿設施可免稅。