加航空服員發動8月16日罷工 若未達協議恐全面停飛

加拿大航空公司（Air Canada）收到空服員工會的罷工通知後，加航今天開始取消部分航班，並警告勞資雙方若無法達成協議，所有航班將於16日凌晨起全面停飛。

法新社報導，加拿大航空本週表示，公司與旗下1萬名空服員就新的集體協議所進行談判已陷入了「僵局」。

加航營運長納斯爾（Mark Nasr）今天告訴記者，公司已開始逐步暫停加拿大航空及旗下廉航加拿大紅色航空（Air Canada Rouge）的營運，勞資雙方若未達成協議，所有航班將於16日凌晨起停飛。

工會方面除了要求調薪，也批評空服員的相關工作未獲薪酬，例如登機作業。

代表空服員談判的加拿大公共服務雇員工會（Canadian Union of Public Employees）聲稱，加航提出的最新條件「低於通膨率，也低於市場行情」。

加拿大公共服務雇員工會於13日凌晨零時1分發出72小時後罷工通知，這代表罷工行動可能在16日凌晨展開。

加航堅稱開出的條件公平，但加拿大公共服務雇員工會拒絕透過仲裁解決爭議。

加拿大航空是加國最大航空公司，航線涵蓋65個國家。