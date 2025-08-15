巴基斯坦西北部豪雨釀災 已至少43死1300名遊客受困

快訊

中央社／ 白夏瓦15日綜合外電報導

巴基斯坦西北部因季風豪雨引爆突發性洪水與土石流，官方今天表示，過去24小時已造成至少43人死亡，多人受困家中土石堆，另有1300名觀光客因道路受阻被困在山區等待救援。

綜合法新社和美聯社報導，在多山的開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）過去1天至少有26人因洪水喪命。其中在巴賈爾縣（Bajaur）有16人身亡、17人仍下落不明，還有20多人受困；在巴塔格蘭縣（Battagram）則有10人死亡、18人失蹤。

在當地曼瑟拉縣（Mansehra）觀光勝地西蘭河谷（Siran Valley），則有1300名遊客被洪水和土石流困住無法離開，救難人員已努力數小時想辦法將他們撤離。

而在吉爾吉特-巴爾蒂斯坦省（Gilgit-Baltistan）的吉澤爾縣（Ghazar），也有至少10人死於洪水。另有7人在克什米爾（Kashmir）地區受巴基斯坦控制的部分罹難。

根據地方官員說法，自從6月26日以來，巴基斯坦已有360多人死於豪雨相關事件，主要為婦幼，且大多發生在西北部和北部地區。

巴基斯坦氣象當局持續對西北部發布豪雨警報，呼籲民眾非必要避免前往易成災地區。

