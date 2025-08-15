日男北海道登山遇熊…全力搏鬥後被拖入樹叢身亡 當局已封鎖羅臼岳

日本一名20多歲的男子昨天從北海道知床半島的羅臼岳下山途中，被熊攻擊且拖走後，下落不明。搜救團隊今天在現場附近發現這名男子的遺體。

共同社與札幌電視台（STV）報導，當地警方與獵人今天在遇襲現場的登山步道西南方幾十公尺的樹叢裡，發現疑似為失蹤者的錢包、手錶、帽子等物品，以及帶有血跡的上衣。

而且現場附近的樹木與地面，多處殘留著血跡，其中樹上的血痕呈現被拖行狀。

後來，警方與獵人在附近遇到3隻熊，且撲殺這3隻熊，不過目前仍不知道牠們是否為攻擊失蹤者的熊。

警方表示，員警接著在熊旁邊發現失蹤者的遺體。

當局鑒於這起事件，已禁止遊客進入羅臼岳。相關單位正在確認山中是否仍有其他登山客，並採取安全措施。

日本放送協會（NHK）報導，失蹤者當時與另一名男登山客同行，兩人均20多歲，後者在事發後報警，並已經獲救。

根據警方說明，報案人與友人下山途中，友人（失蹤者）呼喊了報案人的名字後，而報案人發現他正在和熊搏鬥，儘管努力試圖趕走熊，但熊卻把朋友拖往樹林。

標高1660公尺的羅臼岳是熊的棲地，位處北海道東北部的知床半島。