陳水扁妻子吳淑珍昏倒一度無呼吸心跳 緊急送醫治療

豪砸120萬請來女神李多慧「記者會沒記者」？北市政風處說話了

經濟部拓展Taiwan Select通路 大馬美食展登場

中央社／ 吉隆坡15日專電

經濟部推動「Taiwan Select」通路佈建，吉隆坡台灣貿易中心今天起在伊勢丹樂天百貨舉辦「Taiwan Select台灣嚴選美食展」，並與馬來西亞進口商Shiny合作，在大型商場展開近3個月的推廣活動。

現場展售來自30多家台灣品牌，逾100項產品，包括蚵仔煎洋芋片、乖乖、玉米等日常零食，以及太陽餅、鳳梨酥等伴手禮。

經濟部近年推行「Taiwan Select」品牌共同行銷，繼去年在馬來西亞AEON超市舉辦推廣活動後，今年拓展通路並延長展售期，讓台灣品牌有更多曝光機會。

吉隆坡台灣貿易中心主任高慕文表示，經濟部將持續擴展Taiwan Select的市場，並與零售商、進口商合作，將台灣品牌帶進美國、新加坡、加拿大等地。

參展的陳允寶泉太陽餅店行政副總林讚廷指出，他的公司雖是百年品牌，仍需推向國際，否則可能逐漸沒落。他透過經濟部計畫，在Taiwan Select推出無豬油成分的太陽餅，今年進入馬來西亞市場，正申請清真認證中。

高慕文強調，「Taiwan Select不只是展售活動，更是文化與美食交流的平台」，期盼藉此深化合作，促進台馬間的貿易連結。

