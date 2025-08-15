失業率增經濟疲弱 紐西蘭人口外流創13年來新高

快訊

中央社／ 威靈頓15日綜合外電報導

隨著失業率攀升、經濟成長持續疲弱，離開紐西蘭的公民人數創下13年來新高，其中超過1/3的移民者年齡在30歲以下。

路透社報導，紐西蘭統計局今天公布的數據顯示，截至2025年6月的一年間，共有7萬1800位紐西蘭公民移居國外，高過先前一年的6萬7500人，略低於截至2012年2月的一年間所創下7萬2400人紀錄。

紐西蘭的淨遷移（net migration）也下降，移入這個人口約530萬國家的外國人數量，相較2024年幾乎減半。

這波出走潮正值紐西蘭出現1991年以來最嚴重的經濟衰退期之一，分析師將原因歸結於生產力低落及多項政策失誤。

上週公布的數據顯示，紐西蘭第2季失業率攀升至近5年來高點的5.2%，勞動力參與率則降至2021年第1季以來最低。

紐西蘭央行自2024年8月以來已經降息225個基點，以支撐去年陷入衰退的經濟。隨著今年第1季國內生產毛額（GDP）成長0.8%，紐西蘭經濟已顯示出改善的跡象。

經濟學家和分析師表示，受到就業機會減少及生活支出高昂的影響，紐西蘭人正尋求移居到鄰近的澳洲、英國和其他地區。

紐西蘭 失業率 經濟衰退

