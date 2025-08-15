泰國長公主「嚴重血液感染」持續住院治療 王室發聲明回應

快訊

中央社／ 曼谷15日綜合外電報導
泰國王室今天表示，長公主帕差拉吉蒂雅帕（Bajrakitiyabha Narendira Debyavati）有嚴重血液感染，目前仍住院接受治療。 路透社資料照
泰國王室今天表示，長公主帕差拉吉蒂雅帕（Bajrakitiyabha Narendira Debyavati）有嚴重血液感染，目前仍住院接受治療。 路透社資料照

泰國王室今天表示，長公主帕差拉吉蒂雅帕（Bajrakitiyabha Narendira Debyavati）有嚴重血液感染，目前仍住院接受治療。這是2023年以來，泰國王室首次公布她病情相關消息。

路透社報導，現年46歲的帕差拉吉蒂雅帕是泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）的長女。

泰國王室透過聲明指出，長公主於2022年12月心臟病發失去意識後送醫，院方使用藥物和醫療設備來維持她的肺臟及腎臟功能。

醫療團隊上週在她的血液中發現嚴重感染，並注射抗生素治療。泰國王室提到，院方還施用了血壓藥。

