泰國長公主「嚴重血液感染」持續住院治療 王室發聲明回應

退休時擁有可支撐日後生活的資產，是許多人的夢想，但有時卻會被突發事件打亂計劃。日本1名67歲退休老翁坐擁2,500萬日圓（約514萬新台幣）資產，加上每月可領取22萬日圓（約5萬元新台幣）退休金，以為可以和妻子過着無憂的退休生活。而老翁的58歲胞弟一直打零工，而且沒有積蓄，向兄長聲稱因頭痛而失去工作能力，希望可以和哥哥一起住。老翁同意讓胞弟入住後，沒料對方如同「退休金寄生蟲」，令老翁的生活開支大增，還要負擔胞弟的醫療費用，加上對方每天遊手好閒，結果老翁的妻子稱感到「壓力山大」而搬走。老翁變成要負擔2個家庭的開支，擔心資產「大縮水」，極大可能影響退休生活，頓時苦不堪言。

2025-08-15 09:23