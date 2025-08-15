毛髮變牙膏？英研究：頭髮角蛋白「修復琺瑯質」比氟更有效
想要擁有純白無瑕的完美笑容，不少人會花錢買電動牙刷，或直接使用美白貼片。不過，科學家指出，修復牙齒的祕方，其實可以從人體本身獲取。提取人類頭髮中的角蛋白製成牙膏，比傳統含氟牙膏還更有效。
根據「每日郵報」報導，英國倫敦國王學院研究團隊發現，利用人類頭髮或羊毛提取的角蛋白製成牙膏，修復牙齒的效果優於傳統含氟牙膏，甚至能在齲齒早期完全阻止病程。研究成果已刊登於《先進醫療材料》（Advanced Healthcare Materials）期刊，未來可望以牙膏或像指甲油般塗抹的凝膠形式問世。團隊估計，最快2至3年內就能上市。
研究共同作者艾爾夏卡維（Sherif Elsharkawy）博士指出，牙齒表面的琺瑯質是人體最堅硬的組織，主要由鈣與磷組成，但長期受到酸性飲食或清潔不足影響，仍會磨損，一旦流失便無法自行再生。傳統高氟牙膏雖能延緩損耗，卻無法徹底阻止；角蛋白則可在牙齒表面形成緻密礦物層，仿效琺瑯質結構，並持續從唾液吸收鈣與磷，生成新的「類琺瑯質」層，不僅封住神經通道，減輕敏感，還能根治問題。
角蛋白是人體自然生成的纖維蛋白，存在於頭髮、指甲及皮膚外層。團隊發現，角蛋白與唾液中的礦物質反應後，會形成高度有序的結晶狀支架，進一步促進牙齒礦化。未來，理髮店廢棄的頭髮或牧場多餘的羊毛，都可能成為回收再利用的環保牙科原料。
首席作者、博士生嘉米亞（Sara Gamea）表示，這項天然療法不僅可長效防護牙齒磨耗與敏感，還具可持續性與低成本優勢，「因為頭髮資源豐富、可再生，且經常被當作廢棄物丟棄，利用它製作角蛋白修復材料，既環保又實用」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言