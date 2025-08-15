毛髮變牙膏？英研究：頭髮角蛋白「修復琺瑯質」比氟更有效

想要擁有純白無瑕的完美笑容，不少人會花錢買電動牙刷，或直接使用美白貼片。不過，科學家指出，修復牙齒的祕方，其實可以從人體本身獲取。提取人類頭髮中的角蛋白製成牙膏，比傳統含氟牙膏還更有效。

根據「每日郵報」報導，英國倫敦國王學院研究團隊發現，利用人類頭髮或羊毛提取的角蛋白製成牙膏，修復牙齒的效果優於傳統含氟牙膏，甚至能在齲齒早期完全阻止病程。研究成果已刊登於《先進醫療材料》（Advanced Healthcare Materials）期刊，未來可望以牙膏或像指甲油般塗抹的凝膠形式問世。團隊估計，最快2至3年內就能上市。

Smile like ewe mean it… toothpaste made from sheep’s wool could help repair teeth.



According to @kingsdentistry, keratin can be extracted from hair and wool to provide a cheap, sustainable and clinically-friendly replacement for enamel.https://t.co/7CnwvZHcNw#ScienceAtKings pic.twitter.com/XSXpEbbC3D — King's College London (@KingsCollegeLon) 2025年8月13日

研究共同作者艾爾夏卡維（Sherif Elsharkawy）博士指出，牙齒表面的琺瑯質是人體最堅硬的組織，主要由鈣與磷組成，但長期受到酸性飲食或清潔不足影響，仍會磨損，一旦流失便無法自行再生。傳統高氟牙膏雖能延緩損耗，卻無法徹底阻止；角蛋白則可在牙齒表面形成緻密礦物層，仿效琺瑯質結構，並持續從唾液吸收鈣與磷，生成新的「類琺瑯質」層，不僅封住神經通道，減輕敏感，還能根治問題。

角蛋白是人體自然生成的纖維蛋白，存在於頭髮、指甲及皮膚外層。團隊發現，角蛋白與唾液中的礦物質反應後，會形成高度有序的結晶狀支架，進一步促進牙齒礦化。未來，理髮店廢棄的頭髮或牧場多餘的羊毛，都可能成為回收再利用的環保牙科原料。

首席作者、博士生嘉米亞（Sara Gamea）表示，這項天然療法不僅可長效防護牙齒磨耗與敏感，還具可持續性與低成本優勢，「因為頭髮資源豐富、可再生，且經常被當作廢棄物丟棄，利用它製作角蛋白修復材料，既環保又實用」。