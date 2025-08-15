快訊

國內驚傳首例智慧型盜刷集團 非法APP騙過刷卡機…3周猛刷2000萬

iPhone 17 Pro系列也換殼！手機生產照遭外流 蘋果傳放棄鈦金屬機身

威廉波特少棒／台灣林晉擇連飆132公里火球！多家外媒震驚轉發引熱議

退休金寄生蟲！67歲翁擁2500萬日圓爽退休…「1決定」破財還逼走妻

香港01／ 撰文：田中貴
圖為退休生活示意圖。圖/AI生成
圖為退休生活示意圖。圖/AI生成

退休時擁有可支撐日後生活的資產，是許多人的夢想，但有時卻會被突發事件打亂計劃。日本1名67歲退休老翁坐擁2,500萬日圓（約514萬新台幣）資產，加上每月可領取22萬日圓（約5萬元新台幣）退休金，以為可以和妻子過着無憂的退休生活。而老翁的58歲胞弟一直打零工，而且沒有積蓄，向兄長聲稱因頭痛而失去工作能力，希望可以和哥哥一起住。老翁同意讓胞弟入住後，沒料對方如同「退休金寄生蟲」，令老翁的生活開支大增，還要負擔胞弟的醫療費用，加上對方每天遊手好閒，結果老翁的妻子稱感到「壓力山大」而搬走。老翁變成要負擔2個家庭的開支，擔心資產「大縮水」，極大可能影響退休生活，頓時苦不堪言。

退休生活原本無憂無慮

日媒於今年7月報導，67歲高橋良夫（化名）68歲和妻子冴子（化名）結婚多年，良夫本身是1間中型企業的職員，退休後每月領取22萬日圓（約5萬元新台幣）退休金，連同其他投資，擁有的資產達2,500萬日圓（約514萬新台幣）。夫婦的生活並不奢華，但仍能偶爾去旅行和外出用餐，享受着無憂無慮的退休生活。

58歲胞弟希望能同住

但良夫的58歲胞弟高橋啓（化名）有天致電哥哥求救，聲稱「最近頭痛…甚至站都站不起來，我去看醫生，但他們也不知道是什麼原因，所以我沒辦法工作，我什麼也做不了」。由於啓多年來都打零工，所以沒有積蓄，也沒有疾病或退休保障，加上一直單身，所以無人能照顧他。良夫放不下胞弟，於是答應對方搬來同住，以便照顧。

生活開支急增

良夫曾前往市政廳代胞弟詢問是否有福利補助，希望能減輕自己負擔，但職員稱理應先由家人負擔家庭撫養義務。良夫明白自己並非一定要負責，但基於親情，唯有照顧胞弟，但啓每月2至3次求醫，需要支付醫療費，而且按照胞弟要求購買藥物和保健食品，加上其他生活開支，每月支出變得比預計大。

妻子忍無可忍搬走

夫妻之前由「二人世界」變成「三人行」，打破原本平靜生活，更令妻子冴子感到「壓力山大」，她認為啓有時身體情況良好，卻懶洋洋看電視，從不幫忙做家務，結果冴子忍無可忍而搬走，明言「想1個人安靜地生活」。良夫與妻子分居後，他還需支付雙倍生活費，開始擔心資產不足以應付。

愈來愈多「退休金寄生蟲」出現

日媒指出，近年出現愈來愈多「退休金寄生蟲」，即父母過世或失去工作能力，就需要向兄弟姊妹求助，兄弟姊妹之間雖然有互相撫養的義務，但如果及早向社福部門表明「經濟能力不足」或「不願扶養」，其實可以申請到社會福利，可避免自己同陷經濟難關。另外，日媒建議親屬之間訂明支援上限，防止超出自身可以負擔的範圍。

延伸閱讀：

65歲獨居漢獲23萬日圓退休金！1原因陷財困極髒亂　兒子回家淚崩

超豪養老院月費逾百萬日圓！富婆因1事灑淚半夜速逃：不要回去了

文章授權轉載自《香港01》

醫生 保險 退休金

相關新聞

退休金寄生蟲！67歲翁擁2500萬日圓爽退休…「1決定」破財還逼走妻

退休時擁有可支撐日後生活的資產，是許多人的夢想，但有時卻會被突發事件打亂計劃。日本1名67歲退休老翁坐擁2,500萬日圓（約514萬新台幣）資產，加上每月可領取22萬日圓（約5萬元新台幣）退休金，以為可以和妻子過着無憂的退休生活。而老翁的58歲胞弟一直打零工，而且沒有積蓄，向兄長聲稱因頭痛而失去工作能力，希望可以和哥哥一起住。老翁同意讓胞弟入住後，沒料對方如同「退休金寄生蟲」，令老翁的生活開支大增，還要負擔胞弟的醫療費用，加上對方每天遊手好閒，結果老翁的妻子稱感到「壓力山大」而搬走。老翁變成要負擔2個家庭的開支，擔心資產「大縮水」，極大可能影響退休生活，頓時苦不堪言。

酷熱、路遙都不怕！日盂蘭盆節「代客掃墓」正夯 委託人可視訊祭拜

根據日媒「FNN」報導，日本目前正值盂蘭盆節長假，8 月 13 日盂蘭盆節一開始，日本各地民眾紛紛回鄉或與家人前往掃墓。然而，受夏季超高溫與路途遙遠影響，代客掃墓與「線上祭拜」等服務逐漸普及，成為不少家庭的新選擇。

西班牙野火肆虐奪3命 山林家園與世界遺產成焦土

在極端熱浪籠罩下，西班牙各地山林野火蔓延，至今已造成3人喪生、8000人撤離家園。無情烈焰將名列世界遺產的古羅馬金礦遺址...

外國人土葬大不易！全日本僅10處接納 埼玉靈園：本國人應敞開心房

根據日媒「テレ朝NEWS」報導，日本外籍人口持續增加，但願意接納外國人、特別是可進行土葬的墓地卻十分稀少，全國僅剩約十處。對於部分宗教信仰，如伊斯蘭教徒而言，死者必須回歸大地，這與日本普遍採用的火葬制度不同，因此對土葬墓地的需求也逐年升高。

西班牙1名志願消防員殉職 夏季野火罹難者增至3人

西班牙當局今天表示，1名志願消防員在西北部雷昂省（province ofLeon）滅火時不幸殉職，使夏季野火罹難者增至3...

義大利外海2艘移民船沉沒 已知26人喪命、約10人下落不明

義大利海岸防衛隊和聯合國官員表示，有2艘載著移民的船隻昨天在義大利拉姆培杜薩島（Lampedusa Island）附近水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。