退休金寄生蟲！67歲翁擁2500萬日圓爽退休…「1決定」破財還逼走妻

退休時擁有可支撐日後生活的資產，是許多人的夢想，但有時卻會被突發事件打亂計劃。日本1名67歲退休老翁坐擁2,500萬日圓（約514萬新台幣）資產，加上每月可領取22萬日圓（約5萬元新台幣）退休金，以為可以和妻子過着無憂的退休生活。而老翁的58歲胞弟一直打零工，而且沒有積蓄，向兄長聲稱因頭痛而失去工作能力，希望可以和哥哥一起住。老翁同意讓胞弟入住後，沒料對方如同「退休金寄生蟲」，令老翁的生活開支大增，還要負擔胞弟的醫療費用，加上對方每天遊手好閒，結果老翁的妻子稱感到「壓力山大」而搬走。老翁變成要負擔2個家庭的開支，擔心資產「大縮水」，極大可能影響退休生活，頓時苦不堪言。

退休生活原本無憂無慮

日媒於今年7月報導，67歲高橋良夫（化名）68歲和妻子冴子（化名）結婚多年，良夫本身是1間中型企業的職員，退休後每月領取22萬日圓（約5萬元新台幣）退休金，連同其他投資，擁有的資產達2,500萬日圓（約514萬新台幣）。夫婦的生活並不奢華，但仍能偶爾去旅行和外出用餐，享受着無憂無慮的退休生活。

58歲胞弟希望能同住

但良夫的58歲胞弟高橋啓（化名）有天致電哥哥求救，聲稱「最近頭痛…甚至站都站不起來，我去看醫生，但他們也不知道是什麼原因，所以我沒辦法工作，我什麼也做不了」。由於啓多年來都打零工，所以沒有積蓄，也沒有疾病或退休保障，加上一直單身，所以無人能照顧他。良夫放不下胞弟，於是答應對方搬來同住，以便照顧。

生活開支急增

良夫曾前往市政廳代胞弟詢問是否有福利補助，希望能減輕自己負擔，但職員稱理應先由家人負擔家庭撫養義務。良夫明白自己並非一定要負責，但基於親情，唯有照顧胞弟，但啓每月2至3次求醫，需要支付醫療費，而且按照胞弟要求購買藥物和保健食品，加上其他生活開支，每月支出變得比預計大。

妻子忍無可忍搬走

夫妻之前由「二人世界」變成「三人行」，打破原本平靜生活，更令妻子冴子感到「壓力山大」，她認為啓有時身體情況良好，卻懶洋洋看電視，從不幫忙做家務，結果冴子忍無可忍而搬走，明言「想1個人安靜地生活」。良夫與妻子分居後，他還需支付雙倍生活費，開始擔心資產不足以應付。

愈來愈多「退休金寄生蟲」出現

日媒指出，近年出現愈來愈多「退休金寄生蟲」，即父母過世或失去工作能力，就需要向兄弟姊妹求助，兄弟姊妹之間雖然有互相撫養的義務，但如果及早向社福部門表明「經濟能力不足」或「不願扶養」，其實可以申請到社會福利，可避免自己同陷經濟難關。另外，日媒建議親屬之間訂明支援上限，防止超出自身可以負擔的範圍。

