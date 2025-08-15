西班牙野火肆虐奪3命 山林家園與世界遺產成焦土

快訊

中央社／ 馬德里14日專電

在極端熱浪籠罩下，西班牙各地山林野火蔓延，至今已造成3人喪生、8000人撤離家園。無情烈焰將名列世界遺產的古羅馬金礦遺址燒成黑土外，連首都馬德里市郊也難逃火舌肆虐。

根據歐洲森林火災資訊系統（EFFIS）數據，光是過去一週內，西班牙就爆發36起規模不等的森林火災，火勢無情摧殘超過10萬公頃土地。

西班牙野火延燒範圍主要集中在西北部加利西亞（Galicia）與卡斯提亞－萊昂（Castilla y León）自治區、西部埃斯特雷馬杜拉（Extremadura）自治區、南部安達魯西亞（Andalucía）自治區以及東南部瓦倫西亞（Valencia）自治區。

在極度高溫、乾旱以及強風助長下，西班牙今天仍有10多處火勢凶猛，難以控制，導致災情頻傳，共11條道路被封閉，連結馬德里與加利西亞之間的鐵路數度停駛。

在災情最嚴重的卡斯提亞－萊昂自治區，約有8000人被緊急撤離遭烈火肆虐的家園，薩摩拉（Zamora）省今天又有1名志願消防員喪生，使這波野火浪潮的罹難者達到3人。

位在萊昂（León）省的古羅馬金礦遺址「拉斯梅德拉斯」（Las Médulas），名列聯合國教科文組織（UNESCO）世界文化遺產，是羅馬帝國最重要的露天金礦，也是古代偉大工程壯舉，日前不幸遭山火吞噬，燒成一片焦黑景觀。

拉斯梅德拉斯每年吸引20萬名遊客造訪，依賴旅遊業維生的居民哭訴：「誰還會想來看這片燒焦的景觀？」

這波野火也燒進首都馬德里所在的自治區，距離市區僅23公里的郊區小城特雷斯坎托斯（TresCantos）11日深夜爆發野火，令首都居民怵目驚心。

住在馬德里市中心的卡洛斯（Carlos）告訴中央社，他當晚睡前打開窗戶時聞到木頭燒焦的味道，本以為是公寓失火，下樓走到街頭觀望，發現整座城市瀰漫煙味，才知道是近郊爆發森林火災。他表示，從沒想過山火會距離馬德里這麼近，「我們正在面臨全球暖化的生存威脅，竟然還有人否認氣候變遷的存在？」

根據西班牙廣播電視公司（RTVE）報導，西班牙今年已遭逢29起影響範圍「超過500公頃」的大型野火，其中22起發生在熱浪頻繁的7月與8月。西班牙國家氣象局（AEMET）指出，西班牙8月這波熱浪史無前例，各地最高氣溫紀錄不斷被打破，導致全國49%的國土面臨極高的火災風險。

在極端熱浪籠罩下，西班牙各地山林野火蔓延,至今已造成3人喪生、8000人撤離家園。無情烈焰將名列世界遺產的古羅馬金礦遺址...

