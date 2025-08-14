西班牙1名志願消防員殉職 夏季野火罹難者增至3人

快訊

中央社／ 馬德里14日綜合外電報導
西班牙當局表示，1名志願消防員在西北部雷昂省滅火時不幸殉職，使夏季野火罹難者增至3人。圖／法新社
西班牙當局表示，1名志願消防員在西北部雷昂省滅火時不幸殉職，使夏季野火罹難者增至3人。圖／法新社

西班牙當局今天表示，1名志願消防員在西北部雷昂省（province ofLeon）滅火時不幸殉職，使夏季野火罹難者增至3人。

法新社報導，卡斯提亞－雷昂自治區（Castile andLeon）首長沈恩（Nicanor Sen Velez）在社群平台X上寫道：「今天，我們為在雷昂省瓦德里亞（Valderia）地區滅火行動中殉職的消防員哀悼，他是夏季野火的最新罹難者。」

西班牙內政部長格蘭德-馬拉斯卡（FernandoGrande-Marlaska）在西班牙廣播電視公司訪問中證實這起死亡事件，並向罹難者的家屬、同事及社區表達哀悼。

此前，格蘭德-馬拉斯卡呼籲歐洲聯盟（EU）幫忙滅火。

西班牙政府特別要求提供2架灑水飛機協助救火。在此之前，地方政府表示已從26個城鎮撤離近6000人。

西班牙是本週受高溫侵襲的數個歐洲國家之一，而高溫助長了野火；科學家表示，這種現象正因人為氣候變遷而加劇。

西班牙今年迄今共發生199起野火，燒毀將近9萬8784公頃土地，是去年同期燒毀面積的兩倍以上。

