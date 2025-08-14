快訊

許瑋甯生了！IG曬萌照分享喜悅「母子均安」 寶寶腳印卡也曝光

波波醫師爭議延燒…15名畢業生打官司槓上衛福部 法院判決結果曝光

疑有登山客觸電…樹林大同山觀景台旁燒成焦屍 引發火燒山

蘇丹達佛爆近年最嚴重疫情 霍亂1週至少奪40命

中央社／ 蘇丹塔維拉14日綜合外電報導
無國界醫生組織表示，近期蘇丹達佛地區爆發多年來最嚴重的霍亂疫情，近1週內就有至少40人喪命。圖／法新社
無國界醫生組織表示，近期蘇丹達佛地區爆發多年來最嚴重的霍亂疫情，近1週內就有至少40人喪命。圖／法新社

無國界醫生組織（MSF）今天表示，近期蘇丹（Sudan）達佛（Darfur）地區爆發多年來最嚴重的霍亂疫情，近1週內就有至少40人喪命。

法新社報導，2年多以來，政府軍與準軍事組織「快速支援部隊」（Rapid Support Forces）在蘇丹西部的達佛地區衝突不斷。MSF表示，當地也是這場持續1年的霍亂疫情中受災最嚴重的地區。

MSF發布聲明指：「除了全面戰爭，蘇丹人民也正經歷該國多年來最嚴重的霍亂疫情。單是在達佛地區，無國界醫生組織近1週內已治療逾2300名病人，並記錄到40人喪命。」

該組織表示，截至8月11日的1年裡，共有9萬9700件疑似病例，其中包含2470例霍亂相關死亡通報。

霍亂是一種急性腸道感染，可透過遭排泄物細菌污染的食物與水源傳播，會引發嚴重腹瀉、嘔吐和肌肉痙攣等症狀。患者若未及時接受治療，可能在數小時內死亡。

MSF指出，蘇丹內戰導致大量平民流離失所，人們因無法取得乾淨水源，連帶影響基本衛生，導致疫情日益猖獗。

霍亂 疫情 蘇丹

延伸閱讀

屈公病蔓延 上海被列「有一定疫情發生風險」地區

烏日工廠冒火煙…現場水源缺乏 消防局急派多單位水庫車支援

中國多地快遞業「反內卷」 抵制「8毛發全國」低價競爭

趕雙普會前 俄軍擴大占烏領土 創1年多來單日最大推進

相關新聞

義大利外海2艘移民船沉沒 已知26人喪命、約10人下落不明

義大利海岸防衛隊和聯合國官員表示，有2艘載著移民的船隻昨天在義大利拉姆培杜薩島（Lampedusa Island）附近水...

小孩減少使用螢幕時間後性情驟變 媽媽感動：很久沒發脾氣了

世界衛生組織（WHO）建議，五歲以下兒童每天使用螢幕的時間應低於一小時。不過電動遊戲、卡通節目等數位娛樂吸引力強，如何管理孩子的螢幕使用時間就成為爸媽的新挑戰。國外一名媽媽在社群媒體分享自身經驗，吸引不少父母留言討論。

數羊、換枕頭還是睡不著？ 研究發現原來失眠跟腸道菌種有關

人每天要花三分之一的時間睡覺，但根據國健署2019年報告顯示，全台灣成年人有23.5%失眠。近期一項研究發現，失眠或許該調整的不是枕頭、氣味或思緒，而是腸道健康。

天氣高溫潮濕直吹電風扇 專家：恐增加心臟病發作風險

炎炎夏日進到屋內，總會打開冷氣和電風扇。不過近期澳洲一項新研究發現，在悶熱高溫下使用電風扇，可能會增加心臟病發作的風險。

過度依賴ChatGPT恐患「AI精神病」 這些症狀要小心

人工智慧技術突飛猛進，越來越多人依賴AI工具。近期一位心理健康專家受訪時表示，AI成癮可能會引發精神疾病，雖然尚未被列入正式病症，但風險不容小覷，使用者一定要當心。

通膨重擊下仍要社交 年輕人為「維持友情」沒錢也不敢說

對於現今的年輕世代來說，維繫友情的成本越來越高，讓不少人是「咬牙社交」。然而國外一份調查發現，即使已經阮囊羞澀，年輕人還是願意砸錢好避免孤單，每個月光是要維持友情就能花超過7千元新台幣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。