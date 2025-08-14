蘇丹達佛爆近年最嚴重疫情 霍亂1週至少奪40命

無國界醫生組織（MSF）今天表示，近期蘇丹（Sudan）達佛（Darfur）地區爆發多年來最嚴重的霍亂疫情，近1週內就有至少40人喪命。

法新社報導，2年多以來，政府軍與準軍事組織「快速支援部隊」（Rapid Support Forces）在蘇丹西部的達佛地區衝突不斷。MSF表示，當地也是這場持續1年的霍亂疫情中受災最嚴重的地區。

MSF發布聲明指：「除了全面戰爭，蘇丹人民也正經歷該國多年來最嚴重的霍亂疫情。單是在達佛地區，無國界醫生組織近1週內已治療逾2300名病人，並記錄到40人喪命。」

該組織表示，截至8月11日的1年裡，共有9萬9700件疑似病例，其中包含2470例霍亂相關死亡通報。

霍亂是一種急性腸道感染，可透過遭排泄物細菌污染的食物與水源傳播，會引發嚴重腹瀉、嘔吐和肌肉痙攣等症狀。患者若未及時接受治療，可能在數小時內死亡。

MSF指出，蘇丹內戰導致大量平民流離失所，人們因無法取得乾淨水源，連帶影響基本衛生，導致疫情日益猖獗。