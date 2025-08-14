快訊

許瑋甯生了！IG曬萌照分享喜悅「母子均安」 寶寶腳印卡也曝光

波波醫師爭議延燒…15名畢業生打官司槓上衛福部 法院判決結果曝光

疑有登山客觸電…樹林大同山觀景台旁燒成焦屍 引發火燒山

義大利外海2艘移民船沉沒 已知26人喪命、約10人下落不明

中央社／ 羅馬14日綜合外電報導
義大利海岸防衛隊和聯合國官員表示，有2艘載著移民的船隻昨天在義大利拉姆培杜薩島附近水域沉沒。圖／路透社
義大利海岸防衛隊和聯合國官員表示，有2艘載著移民的船隻昨天在義大利拉姆培杜薩島附近水域沉沒。圖／路透社

義大利海岸防衛隊和聯合國官員表示，有2艘載著移民的船隻昨天在義大利拉姆培杜薩島（Lampedusa Island）附近水域沉沒，造成至少26位移民死亡，另有大約10人下落不明。

法新社報導，這起地中海中部的沉船事故發生後，約有60人獲救。聯合國曾形容，這處非洲北部與義大利之間的水域是全球最危險海上移民航線。

義大利海岸防衛隊指出，這2艘船從利比亞首都的黎波里啟航，其中一艘船在途中開始進水，迫使船上人員轉移至另一艘船，結果這艘船隨後也翻覆。

海岸防衛隊的聲明提到，目前已有60人獲救並送到拉姆培杜薩島，且至少26人罹難。死者人數仍屬於暫時統計，會持續更新。

聯合國國際移民組織（International Organization forMigration）發言人賈柯莫（Flavio Di Giacomo）說道，事發當時這2艘船共載有大約95人。

根據義大利內政部統計，截至昨天8月13日，今年已有3萬8263位移民抵達當地海岸，跟去年同期相近，但遠低於2023年，2023年8月中旬之前有近10萬移民抵達義大利。

移民 義大利 聯合國

延伸閱讀

新北天燈節及歡樂耶誕城再獲兩大國際大獎殊榮

歐洲暖化速度冠全球！義大利最高溫48.8度 熱浪5件事一次看

在美30年、正在辦綠卡 56歲華男例行報到被ICE拘留

Shein用環保材質？被認定誤導消費 義大利開罰100萬歐元

相關新聞

義大利外海2艘移民船沉沒 已知26人喪命、約10人下落不明

義大利海岸防衛隊和聯合國官員表示，有2艘載著移民的船隻昨天在義大利拉姆培杜薩島（Lampedusa Island）附近水...

小孩減少使用螢幕時間後性情驟變 媽媽感動：很久沒發脾氣了

世界衛生組織（WHO）建議，五歲以下兒童每天使用螢幕的時間應低於一小時。不過電動遊戲、卡通節目等數位娛樂吸引力強，如何管理孩子的螢幕使用時間就成為爸媽的新挑戰。國外一名媽媽在社群媒體分享自身經驗，吸引不少父母留言討論。

數羊、換枕頭還是睡不著？ 研究發現原來失眠跟腸道菌種有關

人每天要花三分之一的時間睡覺，但根據國健署2019年報告顯示，全台灣成年人有23.5%失眠。近期一項研究發現，失眠或許該調整的不是枕頭、氣味或思緒，而是腸道健康。

天氣高溫潮濕直吹電風扇 專家：恐增加心臟病發作風險

炎炎夏日進到屋內，總會打開冷氣和電風扇。不過近期澳洲一項新研究發現，在悶熱高溫下使用電風扇，可能會增加心臟病發作的風險。

過度依賴ChatGPT恐患「AI精神病」 這些症狀要小心

人工智慧技術突飛猛進，越來越多人依賴AI工具。近期一位心理健康專家受訪時表示，AI成癮可能會引發精神疾病，雖然尚未被列入正式病症，但風險不容小覷，使用者一定要當心。

通膨重擊下仍要社交 年輕人為「維持友情」沒錢也不敢說

對於現今的年輕世代來說，維繫友情的成本越來越高，讓不少人是「咬牙社交」。然而國外一份調查發現，即使已經阮囊羞澀，年輕人還是願意砸錢好避免孤單，每個月光是要維持友情就能花超過7千元新台幣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。