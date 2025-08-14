義大利外海2艘移民船沉沒 已知26人喪命、約10人下落不明

義大利海岸防衛隊和聯合國官員表示，有2艘載著移民的船隻昨天在義大利拉姆培杜薩島（Lampedusa Island）附近水域沉沒，造成至少26位移民死亡，另有大約10人下落不明。

法新社報導，這起地中海中部的沉船事故發生後，約有60人獲救。聯合國曾形容，這處非洲北部與義大利之間的水域是全球最危險海上移民航線。

義大利海岸防衛隊指出，這2艘船從利比亞首都的黎波里啟航，其中一艘船在途中開始進水，迫使船上人員轉移至另一艘船，結果這艘船隨後也翻覆。

海岸防衛隊的聲明提到，目前已有60人獲救並送到拉姆培杜薩島，且至少26人罹難。死者人數仍屬於暫時統計，會持續更新。

聯合國國際移民組織（International Organization forMigration）發言人賈柯莫（Flavio Di Giacomo）說道，事發當時這2艘船共載有大約95人。

根據義大利內政部統計，截至昨天8月13日，今年已有3萬8263位移民抵達當地海岸，跟去年同期相近，但遠低於2023年，2023年8月中旬之前有近10萬移民抵達義大利。