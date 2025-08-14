日本、菲律賓深化AI防災合作 廠商盼系統引入台灣
日本企業Spectee今天推出AI防災及風險管理系統，協助菲律賓在遭遇天災時過濾網路上的不實資訊。Spectee表示曾拜訪台灣中央氣象單位，盼有機會也將系統引入台灣使用。
Spectee是在日本國際協力機構（JICA）的促成下，與菲律賓資通訊科技部（DICT）展開合作。
在今天Spectee舉行的記者會上，日本駐菲經濟公使横田直文（Naobumi Yokota）指出，菲律賓版SpecteePro的正式啟用，突破以往僅限於硬體基礎設施援助的做法，展現日菲防災合作新模式。
他表示，新興數位轉型技術將有助菲國及各地方政府官員在災害發生時，更迅速、準確地應對。
Spectee創辦人兼執行長村上建治郎（KenjiroMurakami）表示，日菲兩國都經常面臨颱風、地震等自然災害，由於此系統已在日本取得良好成效，因此選擇菲律賓作為進軍國際市場的第一站。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言