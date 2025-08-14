日本、菲律賓深化AI防災合作 廠商盼系統引入台灣

日本企業Spectee今天推出AI防災及風險管理系統，協助菲律賓在遭遇天災時過濾網路上的不實資訊。Spectee表示曾拜訪台灣中央氣象單位，盼有機會也將系統引入台灣使用。

Spectee是在日本國際協力機構（JICA）的促成下，與菲律賓資通訊科技部（DICT）展開合作。

在今天Spectee舉行的記者會上，日本駐菲經濟公使横田直文（Naobumi Yokota）指出，菲律賓版SpecteePro的正式啟用，突破以往僅限於硬體基礎設施援助的做法，展現日菲防災合作新模式。

他表示，新興數位轉型技術將有助菲國及各地方政府官員在災害發生時，更迅速、準確地應對。

Spectee創辦人兼執行長村上建治郎（KenjiroMurakami）表示，日菲兩國都經常面臨颱風、地震等自然災害，由於此系統已在日本取得良好成效，因此選擇菲律賓作為進軍國際市場的第一站。