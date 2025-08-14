小孩減少使用螢幕時間後性情驟變 媽媽感動：很久沒發脾氣了

世界衛生組織（WHO）建議，五歲以下兒童每天使用螢幕的時間應低於一小時。不過電動遊戲、卡通節目等數位娛樂吸引力強，如何管理孩子的螢幕使用時間就成為爸媽的新挑戰。國外一名媽媽在社群媒體分享自身經驗，吸引不少父母留言討論。

據《太陽報》（The Sun）報導，太常使用螢幕，不論是手機、iPad或電視電腦，都會對使用者產生不良影響。之前就有研究發現，長時間使用螢幕，會增加青少年罹患高血壓、高膽固醇和胰島素阻抗等病症。

面對這個棘手的問題，有越來越多爸媽上網討論該如何解決。一名雙寶媽克絲蒂（Kirstie Lewis）就分享自己的「實驗心得」。她在TikTok上分享，自己已經不讓三歲的女兒看電視，為了轉移注意力，她想出許多方法讓孩子「保持忙碌」，結果帶來十分正面的影響。

克絲蒂說，自從不看電視以後，女兒變得更貼心、溫柔，母女倆的關係也更緊密。不僅關係改善，女兒也更能專注地獨自玩樂。克絲蒂說，以前女兒總是一項玩具玩一下就要換一樣，但現在專注力更長，讓克絲蒂有時間去做家事或洗澡。

克絲蒂說，他們家本來就不能使用手機和平板，所以就算之前使用「螢幕」，也只是在早餐時開著電視當背景音。但就連關電視這麼小的改變，也帶來很大的影響，小女兒不只跟媽媽感情變好，跟姊姊相處也更融洽，而且發脾氣的情況還減少了。

不少家長也紛紛留言分享自己的經驗，有網友就說自己的孩子停用螢幕以後，個性比較沉穩，講話也不再像個小大人，脾氣好很多。其他網友則說看完這些分享想快點回家執行，期待孩子身上的變化。