數羊、換枕頭還是睡不著？ 研究發現原來失眠跟腸道菌種有關

人每天要花三分之一的時間睡覺，但根據國健署2019年報告顯示，全台灣成年人有23.5%失眠。近期一項研究發現，失眠或許該調整的不是枕頭、氣味或思緒，而是腸道健康。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，一項發表於醫學期刊《普通精神病學》（General Psychiatry）的研究指出，睡眠好壞與消化道細菌有關。中國大陸南京醫科大學首席研究員施尚雲（Shangyun Shi，音譯）負責進行這項研究。

她分析了386,533名失眠患者的數據，並與兩項針對微生物群的研究數據進行比較；有26,548名受試者擁有71組共通的細菌群。這項研究表示，某些特定的細菌群能增加或降低失眠風險，而失眠本身似乎也會改變某些腸道細菌。

研究發現，失眠也會影響腸道微生物群；失眠者的腸道有7組細菌群減少43%至79%，其他12組細菌群的數量則增加超過四倍。研究指出，腸道中一種「氣味桿菌」（Odoribacter）的含量越高，腸道也較健康、身體發炎反應較低。而受試者若有發炎性腸道疾病、肥胖或第二型糖尿病，體內的「氣味桿菌」含量則較低。

施尚雲表示，這項研究證實「失眠對腸道菌群的影響可能是雙向的，這項發現或許會調整未來的失眠治療方向，以益生菌、益菌生或糞便微生物移植等方式，來調節腸道細菌平衡。

不過由於受試者均為歐洲裔，受限於不同種族與地理位置，研究可能有所侷限。除此之外，該研究也未納入飲食、生活方式等因素，因此未來仍需更進一步研究，探討腸道與睡眠的關係。