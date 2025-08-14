天氣高溫潮濕直吹電風扇 專家：恐增加心臟病發作風險

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
專家建議若氣溫或濕度過高，就應該關掉電風扇，減少脫水狀況。示意圖／ingimage
專家建議若氣溫或濕度過高，就應該關掉電風扇，減少脫水狀況。示意圖／ingimage

炎炎夏日進到屋內，總會打開冷氣和電風扇。不過近期澳洲一項新研究發現，在悶熱高溫下使用電風扇，可能會增加心臟病發作的風險。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，雪梨大學的研究專家招募20名參與者，請他們待在攝氏39.2度、濕度49%的氣候室中，進行四次獨立的三小時的實驗。這項研究是為了瞭解電風扇在高溫潮濕環境下，如何影響體溫、心率、排汗及舒適度，已經發表在《急診醫學》（Emergency Medicine）期刊。

實驗中，受試者有兩次是水分充足的狀態，且過去24小時內也都有喝足建議水量；另外兩次則刻意處於脫水狀態，禁止食用含水量高的食物或液體。研究人員分別記錄下使用及不使用電風扇的各項數據，包含心率、全身排汗率、不適感和口渴程度等。

研究結果顯示，若是受試者在脫水狀態下還使用電風扇，會導致心臟負擔加重，甚至可能讓心臟病發作。研究人員還發現，使用電風扇會使排汗量增加約60%；這代表受試者若已經脫水，使用風扇可能會造成負面影響。

研究負責人葛雷漢（Connor Graham）表示，過去幾年在極端高溫下死亡的人，家中不一定有空調，但通常都有電風扇。在溫度攝氏40度以下，使用電風扇可以減少炎熱感和心血管壓力。但若氣溫或濕度較高，就應該關掉電風扇，減少熱負荷（heat stress）。

研究人員建議，40歲以下健康成年人應該在氣溫低於攝氏39度時才使用電風扇；而65歲以上年長者則應在氣溫低於攝氏38度時使用。

