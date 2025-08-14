快訊

繁星錄取被取消…台中女學霸9天考回台大醫 校友誇創百年紀錄

恐怖片場景？美國驚見長角「科學怪兔」 專家揭背後原因：並不罕見

Minji、Danielle親上火線！NewJeans與ADOR調解若破局 10月底宣判結果

過度依賴ChatGPT恐患「AI精神病」 這些症狀要小心

聯合新聞網／ 綜合報導
使用者若對AI過度依賴，就可能產生「AI精神病」。示意圖／ingimage
使用者若對AI過度依賴，就可能產生「AI精神病」。示意圖／ingimage

人工智慧技術突飛猛進，越來越多人依賴AI工具。近期一位心理健康專家受訪時表示，AI成癮可能會引發精神疾病，雖然尚未被列入正式病症，但風險不容小覷，使用者一定要當心。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，數位行銷專家楊布拉德（Joe Youngblood）進行的一項最新調查顯示，有高達七成五的美國民眾在過去半年內都曾使用過AI系統，其中更有三成三是天天使用。AI工具能幫你撰寫文章、修改履歷，甚至就連尋求感情建議也能幫。由於AI能夠大幅提升生活便利性，不少人久而久之養成習慣，「凡事都找AI商量」。

針對這樣的情況，有心理專家提醒，如果太過依賴甚至成癮，可能會引發「ChatGPT精神病」或「AI精神病」。雖然這並非醫學界正式的診斷，但卻有越來越多人出現不健康的心理警訊。

加州精神科醫師助理奎森伯里（Tess Quesenberry）表示，有些個案之前可能沒有精神病史，但在與AI進行沉浸式對話後，反而產生妄想、偏執或其他扭曲的信念。

奎森伯里說，由於聊天機器人被設計「極具吸引力又順從」，讓本來就處於掙扎之中的人產生依賴。她表示，由於聊天機器人語氣非常有說服力，可能會附和使用者的妄想而不加以修正。「這可能會導致『科技版的二聯性精神病』（technological folie à deux），也就是使用者與機器人產生一種共享的妄想。」

她提醒，如果使用者有下面這些症狀要小心：花太多時間使用AI系統、減少現實社交、相信AI有認知能力或是神祇、沉迷於AI相關的陰謀論、根據聊天機器人的建議做出重大決策，性格、睡眠或行為出現異常變化。為了使用者的健康，就有可能需要減少使用AI並就醫治療。

AI ChatGPT 精神疾病

延伸閱讀

美國蒙大拿跳傘節傳憾事 空中相撞意外釀1死

走出戶外15分鐘 研究證實能減壓、抗焦慮還可消除疲勞

研究證實和另一半「講八卦可增進感情」 同性伴侶效果更好

她高空中嚴重上吐下瀉釀「生化危機」 後續航班因此取消超糗

相關新聞

天氣高溫潮濕直吹電風扇 專家：恐增加心臟病發作風險

炎炎夏日進到屋內，總會打開冷氣和電風扇。不過近期澳洲一項新研究發現，在悶熱高溫下使用電風扇，可能會增加心臟病發作的風險。

過度依賴ChatGPT恐患「AI精神病」 這些症狀要小心

人工智慧技術突飛猛進，越來越多人依賴AI工具。近期一位心理健康專家受訪時表示，AI成癮可能會引發精神疾病，雖然尚未被列入正式病症，但風險不容小覷，使用者一定要當心。

通膨重擊下仍要社交 年輕人為「維持友情」沒錢也不敢說

對於現今的年輕世代來說，維繫友情的成本越來越高，讓不少人是「咬牙社交」。然而國外一份調查發現，即使已經阮囊羞澀，年輕人還是願意砸錢好避免孤單，每個月光是要維持友情就能花超過7千元新台幣。

恐怖片場景？美國驚見長角「科學怪兔」 專家揭背後原因：並不罕見

美國科羅拉多州科林斯堡（Fort Collins）近日出現一群外貌詭異的兔子，牠們的身上長著角狀腫塊，乍看彷彿出自恐怖片...

「一碗茶中出和平」 日本茶道大宗師千玄室102歲逝世

日本茶道裏千家第15代家元、文化勳章受章者千玄室今天傳出逝世，享耆壽102歲。他在二次大戰時曾接受特攻訓練，因為經歷戰爭...

日本近海船難1死　良醫罹難前才參加帆船比賽

日本大分縣近海昨天有砂石運搬船撞上帆船後，帆船上一名70歲男醫師在事件中身亡。他生前致力於俗稱「漸凍症」的治療作業，遇難...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。