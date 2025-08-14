過度依賴ChatGPT恐患「AI精神病」 這些症狀要小心

人工智慧技術突飛猛進，越來越多人依賴AI工具。近期一位心理健康專家受訪時表示，AI成癮可能會引發精神疾病，雖然尚未被列入正式病症，但風險不容小覷，使用者一定要當心。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，數位行銷專家楊布拉德（Joe Youngblood）進行的一項最新調查顯示，有高達七成五的美國民眾在過去半年內都曾使用過AI系統，其中更有三成三是天天使用。AI工具能幫你撰寫文章、修改履歷，甚至就連尋求感情建議也能幫。由於AI能夠大幅提升生活便利性，不少人久而久之養成習慣，「凡事都找AI商量」。

針對這樣的情況，有心理專家提醒，如果太過依賴甚至成癮，可能會引發「ChatGPT精神病」或「AI精神病」。雖然這並非醫學界正式的診斷，但卻有越來越多人出現不健康的心理警訊。

加州精神科醫師助理奎森伯里（Tess Quesenberry）表示，有些個案之前可能沒有精神病史，但在與AI進行沉浸式對話後，反而產生妄想、偏執或其他扭曲的信念。

奎森伯里說，由於聊天機器人被設計「極具吸引力又順從」，讓本來就處於掙扎之中的人產生依賴。她表示，由於聊天機器人語氣非常有說服力，可能會附和使用者的妄想而不加以修正。「這可能會導致『科技版的二聯性精神病』（technological folie à deux），也就是使用者與機器人產生一種共享的妄想。」

她提醒，如果使用者有下面這些症狀要小心：花太多時間使用AI系統、減少現實社交、相信AI有認知能力或是神祇、沉迷於AI相關的陰謀論、根據聊天機器人的建議做出重大決策，性格、睡眠或行為出現異常變化。為了使用者的健康，就有可能需要減少使用AI並就醫治療。