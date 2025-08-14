通膨重擊下仍要社交 年輕人為「維持友情」沒錢也不敢說

對於現今的年輕世代來說，維繫友情的成本越來越高，讓不少人是「咬牙社交」。然而國外一份調查發現，即使已經阮囊羞澀，年輕人還是願意砸錢好避免孤單，每個月光是要維持友情就能花超過7千元新台幣。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這項調查由美國數位銀行艾利金融（Ally Financial）進行。該公司訪問了1,000名年齡介於18至44歲之間的年輕人，有五分之三的受訪者說社交開銷會影響財務目標，但卻還是有高達69%的人每週至少會跟朋友碰面一次。

這項調查剖析年輕世代的消費習慣，想藉此了解維繫友情要花多少成本。調查結果顯示，受訪者平均每個月花費約250美元（約7500元新台幣）在社交上；若以半年為單位，男性的支出金額約為1,775美元（約5.3萬新台幣），女性也得花1,250美元（約3.7萬新台幣），顯見社交費用高昂。

儘管通膨嚴重、物價高漲，年輕人依然願意為了人際關係超支。調查中有42%的受訪者表示，每個月為了跑夜店、參加生日派對等常常超支，但為了維持友情，只能付出相對應的代價。

令人驚訝的是，受訪者中有高達20%的人認為，花費或生活方式不同，會導致友情破裂；有24%的人因為收入不如朋友而感到焦慮，22%的人因為不確定能否負擔團體活動而感到不安。雖然受訪時這樣表達，年輕人還是不肯減少社交頻率。有25%的受訪者坦承，頻繁的社交活動延後了財務里程碑（如償還學貸或買房），但他們「寧願沒錢也不要沒朋友」。

艾利金融「金錢健康」負責人霍華德（Jack Howard）表示，如果真的無法負擔早午餐或旅行，應該大方地和朋友溝通，「說不定你會發現他們也跟你一樣不好意思說」。他也提到，和朋友公開坦承的談論自己的經濟狀況，能夠減輕經濟壓力帶來的羞恥感。除此之外，共同尋找負擔得起的互動方式，或許也能加深彼此之間的情誼。