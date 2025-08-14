恐怖片場景？美國驚見長角「科學怪兔」 專家揭背後原因：並不罕見

美國科羅拉多州科林斯堡（Fort Collins）近日出現一群外貌詭異的兔子，牠們的身上長著角狀腫塊，乍看彷彿出自恐怖片的場景。但科學家表示，無須過度驚慌，因為牠們只是感染一種相對常見的病毒。

美聯社報導，科林斯堡位於丹佛以北約105公里，居民陸續在城鎮周圍發現這些棉尾兔（cottontails）的蹤影，拍照上傳後開始受到關注，但這些爆紅的照片也引發各種不雅綽號，包括「科學怪兔」、「惡魔兔」和「殭屍兔」。

There are rabbits in Fort Collins, Colorado, that have been observed with horn-like , tentacles growths due to the Shope papilloma virus (SPV).



Here's a breakdown:



1. Shope Papilloma Virus (SPV): This is a real virus, specifically a papillomavirus, that affects rabbits. It… pic.twitter.com/8M0wdDlGTV — PeacefulCanvas (@PeacefulxCanvas) 2025年8月12日

這些兔子感染的是通常無害的蕭普乳頭瘤病毒（Shope papillomavirus）。該病毒以洛克菲勒大學教授蕭普（ Richard E. Shope）命名，他在1930年代首次於棉尾兔身上發現這種病。病毒會引起疣狀腫塊，從兔子的臉上突出，看起來就像不斷擴張、蔓延的角。

這種疾病並非新發現，早在近百年前就啟發了美國的古老民間傳說及其他各種動物異聞，也促進科學家對病毒與癌症關聯的了解，例如會引起子宮頸癌的人類乳突病毒（HPV）。

科羅拉多州公園與野生動物管理局發言人范胡斯（Kara Van Hoose）13日表示，該單位已接獲多起關於科林斯堡兔子的通報，但看到染病的兔子並不罕見，尤其在夏天，因為此時傳播病毒的跳蚤和蜱蟲活動最為頻繁。她補充，病毒只會在兔子之間傳染，不會影響其他物種，包括人類與寵物。

范胡斯表示，這些增生物雖與疣相似，但若長得較長，就會像角一樣突出。除非長在眼睛或嘴巴上影響進食，否則不會對牠們造成傷害。兔子的免疫系統能自行清除病毒，一旦成功抵抗，腫塊便會逐漸消失。