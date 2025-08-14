「一碗茶中出和平」 日本茶道大宗師千玄室102歲逝世

日本茶道裏千家第15代家元、文化勳章受章者千玄室今天傳出逝世，享耆壽102歲。他在二次大戰時曾接受特攻訓練，因為經歷戰爭，戰後立志透過茶道推動世界和平，提出「一碗茶中出和平」，推廣茶道「和敬清寂」的理念。

讀賣新聞、京都新聞報導，千玄室是茶道宗師千利休一脈。千家由三代宗旦的兒子分別創立，三男宗左為表千家、四男宗室為裏千家、次男宗守為武者小路千家，合稱「三千家」。

千玄室於1923年出生於京都府，為裏千家第14代家元長子。就讀於同志社大學期間，他以學徒兵身分入伍海軍，曾經自願加入特攻隊，在德島海軍基地接受特攻訓練，但在出擊前戰爭結束。1949年，他在大德寺管長門下得度，獲齋號「鵬雲齋」，1964年繼任第15代家元，襲名宗室。

由於戰爭時期的經驗，他在戰後提出將對和平的願望寄託於「一碗茶」中的理念，也就是知名的「一碗茶中出和平」（一碗からピースフルネスを）。他向全世界介紹茶道文化，呼籲實現世界和平，曾出訪超過300次、前往70多個國家，被譽為「會飛的家元」。

他在100歲時曾接受日本經濟新聞訪問，談及在太平洋戰爭的經驗。他表示，當時送走了多位同伴，因為自己是茶道之家的後代，為了替他們餞別，因此用簡易茶具進行奉茶，希望至少能讓他們的心靈得到安撫、淨化和平靜。

對於把普及茶道作為使命，他表示，茶道作為日本傳統文化，具有對世界和平做出貢獻的可能性。他說，他會向海外的人們解釋，「圓形的茶碗代表地球，碗中綠色的茶象徵自然」，當他這麼說的時候，人們想要衝突的心就會冷靜下來，能夠退半步相互忍耐。

千玄室在各地大學開設茶道課程、建設茶室與茶庭，並在重要年度舉辦和平祈念獻茶儀式。

1996年，他在中國敦煌莫高窟舉行獻茶儀式；2000年在德國柏林圍牆遺址獻茶。2000年、2010年、2015年、2023年，他在美國紐約聯合國總部，對聯合國秘書長及各國代表獻茶。2011年，他在太平洋戰爭發起地夏威夷珍珠港、被日本攻擊沉沒的美國海軍亞利桑那號戰艦紀念館，邀請日美兩國人士，舉行戰亡者追悼獻茶，祈願和平，實現了長年來的心願。

他曾擔任聯合國教科文組織親善大使、日本聯合國親善大使、日本觀光親善大使，並在1997年成為茶道界首位獲得文化勳章的人士。

千玄室與同為1923年出生的前總統李登輝也有淵源。千玄室2020年受訪時表示，相當尊敬李前總統，曾兩度為他奉茶，得知李前總統當年就讀於京都大學農學部時，常常從自家門前經過，並且心想「原來這就是茶道家元的大門啊，每次都會停下來看一看」。

千玄室在2002年12月罕見於在世情況下，把家元的位置讓與長子，改稱「大宗匠」、「千玄室」，持續海外訪問。2008年，他獲得韓國中央大學文學博士學位，並擔任今年大阪世博的特別大使。