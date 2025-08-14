日本近海船難1死　良醫罹難前才參加帆船比賽

日本大分縣近海昨天有砂石運搬船撞上帆船後，帆船上一名70歲男醫師在事件中身亡。他生前致力於俗稱「漸凍症」的治療作業，遇難前幾天才在帆船比賽奪下第3名。

「讀賣新聞」報導，鹿兒島市一間公司營運的砂石採集運搬船昨天上午通報佐伯海上保安署（海巡單位），聲稱「撞上一艘帆船，這艘帆船恐已沉沒」。這艘砂石運搬船排水量492噸、全長64.71公尺。

佐伯海上保安署獲報後，在現場附近的海域救起一名失去呼吸心跳男性，並送醫治療，不過這名男性後來仍宣告不治。

佐伯海上保安署指出，死者是大分市的70歲醫師山本真，當時帆船上僅有他一人。

大分縣勤勞者醫療生活協同組合（類似合作社）指出，山本真是該組合的理事長之外，也是大分協和醫院院長。

根據組織官網，山本真生前致力於俗稱「漸凍症」的肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS）患者在家治療等工作，另外曾獲得讀賣新聞社主辦的醫療功勞獎，這個獎項是頒發給對地方醫療有貢獻的人。

而佐伯帆船俱樂部會長上杉育功表示，山本真在大分縣佐伯市本月10日的帆船比賽中拿下第3名，昨天上午才向駕船離開佐伯市港口的山本真道別，聽聞噩耗後，感到相當難過。他回憶，山本當時還向他說：「受您照顧了」。

大分海上保安部研判，事發當時視線不佳，但運搬船也沒減速慢行等，採取防撞措施，當晚已經依業務上過失往來危險與業務上過失致死的罪嫌，逮捕28歲的運搬船船長。

目前不清楚這名船長是否認罪。而運搬船其他4名船員，並未受傷。