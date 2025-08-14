快訊

中職／林智勝許願成真！張惠妹現身引退賽 9月6日大巨蛋開唱

換人失控！柯文哲諫法官「獨處時想一想」…陳佩琪今忽衝法檯咆哮公堂

楊柳颱風昨亂桃機！多家航班轉降 星宇4次降落不成 長榮也外海狂繞

日本近海船難1死　良醫罹難前才參加帆船比賽

中央社／ 東京14日綜合外電報導

日本大分縣近海昨天有砂石運搬船撞上帆船後，帆船上一名70歲男醫師在事件中身亡。他生前致力於俗稱「漸凍症」的治療作業，遇難前幾天才在帆船比賽奪下第3名。

「讀賣新聞」報導，鹿兒島市一間公司營運的砂石採集運搬船昨天上午通報佐伯海上保安署（海巡單位），聲稱「撞上一艘帆船，這艘帆船恐已沉沒」。這艘砂石運搬船排水量492噸、全長64.71公尺。

佐伯海上保安署獲報後，在現場附近的海域救起一名失去呼吸心跳男性，並送醫治療，不過這名男性後來仍宣告不治。

佐伯海上保安署指出，死者是大分市的70歲醫師山本真，當時帆船上僅有他一人。

大分縣勤勞者醫療生活協同組合（類似合作社）指出，山本真是該組合的理事長之外，也是大分協和醫院院長。

根據組織官網，山本真生前致力於俗稱「漸凍症」的肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS）患者在家治療等工作，另外曾獲得讀賣新聞社主辦的醫療功勞獎，這個獎項是頒發給對地方醫療有貢獻的人。

而佐伯帆船俱樂部會長上杉育功表示，山本真在大分縣佐伯市本月10日的帆船比賽中拿下第3名，昨天上午才向駕船離開佐伯市港口的山本真道別，聽聞噩耗後，感到相當難過。他回憶，山本當時還向他說：「受您照顧了」。

大分海上保安部研判，事發當時視線不佳，但運搬船也沒減速慢行等，採取防撞措施，當晚已經依業務上過失往來危險與業務上過失致死的罪嫌，逮捕28歲的運搬船船長。

目前不清楚這名船長是否認罪。而運搬船其他4名船員，並未受傷。

砂石 醫師

延伸閱讀

全球唯一原爆受害國的矛盾情結：核武是最廉價武器，還是日本碰不得的禁忌？

擁核才能嚇阻敵人？日本是否正在走向「共享核武」的分界點

009812 9月開募

大陸外交部亞洲司長約談日本公使 就歷史、台灣等問題嚴重關切

相關新聞

「一碗茶中出和平」 日本茶道大宗師千玄室102歲逝世

日本茶道裏千家第15代家元、文化勳章受章者千玄室今天傳出逝世，享耆壽102歲。他在二次大戰時曾接受特攻訓練，因為經歷戰爭...

日本近海船難1死　良醫罹難前才參加帆船比賽

日本大分縣近海昨天有砂石運搬船撞上帆船後，帆船上一名70歲男醫師在事件中身亡。他生前致力於俗稱「漸凍症」的治療作業，遇難...

日本北海道傳熊襲擊人 1登山客生死不明、警方出動救援

日本放送協會（NHK）報導，日本北海道羅臼岳14 日上午傳出熊攻擊人事件。一名男性向警方報案稱「朋友遭熊襲擊」。羅臼岳為...

南韓首爾連2日暴雨成災 數百道路淹沒毀損釀1死

韓國首爾首都圈連續第2天遭暴雨襲擊，截至今天已有至少1人喪命，數百條道路與房屋遭淹沒或毀損，逾1000人被迫撤離

二戰黑歷史！日裔美國人用藝術重拾家族悲傷記憶

「我慢」（日語：がまん，Gaman），是我第一次讀到便停下腳步、沉思良久的一個詞。在日文原意中，「我慢」是從漢文傳入日本的佛教用語，現在日文裡多用來表達「忍耐」、「忍受」之意。而在英文語境中，它常被詮釋為「以耐心與尊嚴承受看似無法忍受的困境」。然而，當我聽到日裔美國設計師達娜・棚町（Dana Tanamachi）的故事時，我深切感受到，對她來說，Gaman 不僅是一個詞語，更是一種深植於家族記憶中的精神信仰——在二戰拘留營中，她的祖輩以藝術昇華尊嚴，在極端處境下仍選擇隱忍與堅毅地過好每一天。

地鐵出包3萬人回不了家！大阪世博臨時開放「觀眾深夜逛會場」

日本大阪地鐵中央線13日晚間9時30分（台北時間8時30分）左右發生設備故障，距離世博會場最近的夢洲站到長田站路段一度全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。