日本北海道傳熊襲擊人 1登山客生死不明、警方出動救援

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
日本北海道羅臼岳14日上午傳出熊攻擊人事件。一名男性向警方報案稱「朋友遭熊襲擊」。羅臼岳為棕熊棲息地，警方已派員前往現場緊急確認情況。路透
日本放送協會（NHK）報導，日本北海道羅臼岳14 日上午傳出熊攻擊人事件。一名男性向警方報案稱「朋友遭熊襲擊」。羅臼岳為棕熊棲息地，警方已派員前往現場緊急確認情況。

報案時間為當地時間上午11時10分左右。警方表示，報案男子與友人疑似在登山，男子本人已確認平安無恙，但被熊襲擊的友人狀況尚不清楚。

羅臼岳橫跨北海道的羅臼町與斜里町，海拔1661公尺，是世界自然遺產知床半島的名勝之一，同時也是日本百名山之一，夏季吸引大量登山客造訪。今年5月至8月9日為止，羅臼町已接獲82起棕熊目擊通報。

在此之前，根據日本環境省統計，今年4月至7月底，日本全國共有55人因遭熊攻擊而受傷或死亡，快追平2年前56人傷亡的最高紀錄。若不計九州、沖繩與北海道，截至6月底日本全國熊出沒通報件數達7248件，較2023年同期的5691件增加逾1.2倍。

環境省提醒，這段期間山中食物短缺，熊出沒頻率上升，呼籲民眾勿將廚餘或垃圾長時間放在室外，以免吸引熊靠近。

