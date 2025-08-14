南韓首爾連2日暴雨成災 數百道路淹沒毀損釀1死

快訊

中央社／ 首爾14日綜合外電報導

韓國首爾首都圈連續第2天遭暴雨襲擊，截至今天已有至少1人喪命，數百條道路與房屋遭淹沒或毀損，逾1000人被迫撤離。

美聯社報導，截至今天上午，首爾部分地區及鄰近的坡州、仁川與金浦等城市累積降雨量達250至300毫米，街道變成混濁泥流，車輛受困，居民忙著從被暴洪破壞的家園中搶救財物。

有關當局對河流、溪流及山坡附近地區發布洪水山崩警報，緊急救難人員已救出至少145人，並處理數百起道路中斷通報。

行政安全部表示，截至今天上午，約4000戶前一晚停電的住戶已恢復供電。

韓國氣象廳表示，首都圈降雨將持續至今天上午。當局已關閉數十個河濱公園和逾百條登山步道，並透過簡訊警告民眾提防洪水、山崩及受損建築物。目前沒有航班受暴雨干擾。

