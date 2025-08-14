南韓首爾連2日暴雨成災 數百道路淹沒毀損釀1死

「我慢」（日語：がまん，Gaman），是我第一次讀到便停下腳步、沉思良久的一個詞。在日文原意中，「我慢」是從漢文傳入日本的佛教用語，現在日文裡多用來表達「忍耐」、「忍受」之意。而在英文語境中，它常被詮釋為「以耐心與尊嚴承受看似無法忍受的困境」。然而，當我聽到日裔美國設計師達娜・棚町（Dana Tanamachi）的故事時，我深切感受到，對她來說，Gaman 不僅是一個詞語，更是一種深植於家族記憶中的精神信仰——在二戰拘留營中，她的祖輩以藝術昇華尊嚴，在極端處境下仍選擇隱忍與堅毅地過好每一天。

