酷熱、路遙都不怕！日盂蘭盆節「代客掃墓」正夯 委託人可視訊祭拜
根據日媒「FNN」報導，日本目前正值盂蘭盆節長假，8月13日盂蘭盆節一開始，日本各地民眾紛紛回鄉或與家人前往掃墓。然而，受夏季超高溫與路途遙遠影響，代客掃墓與「線上祭拜」等服務逐漸普及，成為不少家庭的新選擇。
名古屋市天白區的八事靈園內，雖然烈日當頭，仍可見不少人來除草、獻花，有人甚至提早在盂蘭盆節的第一天上午完成掃墓，中午時好回家點「迎靈火」（迎え火）迎接祖先。
在岐阜縣某墓地，代客掃墓公司的工作人員身穿紅色工作服，為委託人清除墓區雜草。由於委託人住在名古屋市內，往返需一小時以上，加上年紀漸長，親自前往掃墓不易，因此委託業者代勞。只要事先預約，服務內容可包括獻花、整理樹木、上香，甚至幫忙雙手合十祈福，整個服務過程約一個半小時。若有需要，現場還能用特殊的洗淨機為墓碑除垢，讓老舊墓石煥然一新。
最特別的是，工作人員會在現場打開筆電，讓遠方的委託人透過視訊能看到掃墓過程，並隔著螢幕向祖先行禮。業者表示，酷暑期間許多人擔心中暑，選擇直接預約代辦，或是在家透過網路「雲端祭拜」。隨著人口高齡化與氣候變遷，日本的「代客掃墓＋線上祭祖」模式，正成為盂蘭盆節的新潮流。
