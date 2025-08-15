高物價時代救世主！日老牌麵商推每袋6元NG惜食麵 在地人搶爆

根據日媒「FNN」報導，愛知縣豐川市的老牌製麵廠「山本製粉」，是當地知名速食麵「狸貓PONPOKO拉麵」的製造商。近年來，該公司在工廠旁成立「惜食特賣本店」，將製程中出現形狀不均、長度不一的「NG麵」重新包裝，以超親民價格回饋消費者。

報導中提到像是10包僅售500日圓（約新台幣102元）的「NG醬油拉麵」，或每日限量40包、每袋只要30日圓（約新台幣6元）的「NG鹽味拉麵」，在物價高漲的年代，前來購買的民眾都忍不住大肆採購一番，成為當地家庭餐桌上的有力支援。

山本製粉的捲麵麵條為保有嚼勁、縮短煮麵時間，採用獨特的「鬆麵製法」，在乾燥前會先將麵條攤開增加空隙，因此在製作過程中容易出現短麵或碎麵，過去這些都會直接丟棄。為減少浪費，工廠開始將這些不合品質標準的「NG麵」集中販售，更研發出利用2公分短麵製成的「用湯匙吃義大利麵系列」，如大份量90克、售價95日圓的橄欖油蒜香風義大利麵等。

會有這間特賣店，是因2022年疫情期間，超市速食麵缺貨，當地居民主動建議「即使外型不合規格，也請賣給我們」。起初只是臨時在事務所前販售，沒想到吸引大批顧客上門，最後乾脆搭起鐵皮屋，正式開張。隨著需求成長，2024年又在豐橋市增設兩間分店，販售品項也擴展至義大利麵、烏龍麵等，甚至外銷至美、法、英、德等20多個國家。山本製粉表示，他們會持續傾聽顧客需求，把原本要被丟棄的麵，轉變為能減少食物浪費、友善民眾荷包的生活應援商品。