外國人土葬大不易！全日本僅10處接納 埼玉靈園：本國人應敞開心房

根據日媒「テレ朝NEWS」報導，日本外籍人口持續增加，但願意接納外國人、特別是可進行土葬的墓地卻十分稀少，全國僅剩約十處。對於部分宗教信仰，如伊斯蘭教徒而言，死者必須回歸大地，這與日本普遍採用的火葬制度不同，因此對土葬墓地的需求也逐年升高。

在埼玉縣本莊市的「本莊兒玉聖地靈園」自七年前起開放土葬，接受來自中國、泰國、孟加拉等32個國家與地區的遺體，目前葬有外籍人士的墓有164座，已超過日本本國人墓地的101座。然而，園方的管理並不輕鬆，不僅沒有獲得政府或地方補助，還面臨不少棘手問題，包括發現有人夜間闖入墓園，私自進行「非法土葬」，發現時連墓碑都已建好。也有擅自放置棺木，甚至私自擴建墓區，部分外國籍家屬未繳管理費等情況，造成園方營運管理的壓力。

園方負責人早川壯丞指出，土葬區內有伊斯蘭教徒墓地，也有基督徒墓地。曾有遠從沖繩趕來的菲律賓裔遺孀表示，沖繩找不到能土葬的地方，丈夫生前希望能「回歸自然」，不願意火葬，因此選擇在此地下葬。園方也坦言，部分日本民眾因不願住家附近有土葬的墓地，而選擇「改葬」、「遷墓」的人也越來越多。

對於外界的排斥聲音，早川強調：「外國人在日本努力工作，日本也因而獲益，應該彼此體諒。若真想共存共榮，日本人也應該敞開心房，互相給對方一個安息之地。」