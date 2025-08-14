阿根廷醫療用芬太尼受汙染 累計已87人死亡

阿根廷醫療用芬太尼汙染致死事件，13日司法調查已確認至少 87人死亡，另有9人死亡原因仍在調查中。調查指出，至少有五批受汙染的芬太尼分布於阿根廷八個不同醫院及醫療中心。

司法調查顯示，涉案藥劑由HLB Pharma製藥廠與Ramallo實驗室生產，檢驗發現藥品中含有多重抗藥性細菌，包括肺炎克雷伯氏菌（Klebsiella Pneumoniae；KP）與皮氏羅爾斯頓氏菌（Ralstonia Pickettii）。阿根廷國家藥物與食品管理局（ANMAT）已禁止該批藥品製造與使用，並啟動回收程序。

根據號角報（Clarin）指出，截至目前，涉案藥劑約15萬4000支，其中約6萬4000支已於5月回收並交由司法處理，但仍有超過4萬2000支未能召回，可能仍分布於全國醫療機構或患者手中，對阿根廷公共衛生持續造成風險。

醫用芬太尼汙染致死事件首次發現於2025年4月，布宜諾斯艾利斯省拉普拉塔市義大利醫院出現多起不明原因呼吸道感染病例，檢測確認芬太尼注射劑受汙染。

芬太尼藥物在過去40年廣泛在阿根廷用於緩解疼痛、全身麻醉及協助重症病患呼吸。目前調查人員仍需確認患者死亡是「因藥物中細菌直接死亡」還是「與藥物、細菌同時存在」導致，以釐清刑事責任與賠償範圍。

部分受害者家屬已向阿根廷法院提出刑事與民事訴訟，要求追究製藥公司、醫療機構及監管單位責任，並要求賠償醫療與精神損害。